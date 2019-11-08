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8 ноября • обновлено в 13:08
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"Не думал, что так!" Экс-замглавы администрации Порошенко уволился из МИД Украины

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Бывший замглавы администрации пятого президента Украины и экс-посол в Евросоюзе Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Он не назвал причину своего решения, но в своем аккаунте в Twitter отметил, что такой конец карьеры для него неожиданный.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", – написал он.

Дипломат поблагодарил всех, с кем он сотрудничал "на пользу построения авторитета Украины", особым вниманием отметив первого главу МИД Анатолия Зленка.

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Константин Елисеев

Константин Елисеев

prm.ua

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елисеев резко высказывался против подписания Украиной так называемой формулой Штайнмайера. По его словам, глава государства не может принимать решения, которые требуют согласования с Верховной Радой.

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Персона
Константин Елисеев
Место
Украина
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