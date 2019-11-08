"Не думал, что так!" Экс-замглавы администрации Порошенко уволился из МИД Украины

Бывший замглавы администрации пятого президента Украины и экс-посол в Евросоюзе Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Он не назвал причину своего решения, но в своем аккаунте в Twitter отметил, что такой конец карьеры для него неожиданный.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипломатическая карьера", – написал он.

Дипломат поблагодарил всех, с кем он сотрудничал "на пользу построения авторитета Украины", особым вниманием отметив первого главу МИД Анатолия Зленка.

Константин Елисеев prm.ua

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается", – заверил он.

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елисеев резко высказывался против подписания Украиной так называемой формулой Штайнмайера. По его словам, глава государства не может принимать решения, которые требуют согласования с Верховной Радой.

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