Не доживет: Арахамия озвучил печальный прогноз по нынешней Раде

Глова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующий состав Верховной Рады c вероятностью 75% будет распущен досрочно.

Такое мнение он высказал в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопросы журналистов в кулуарах съезда партии, проходившей в Киеве в воскресенье, 10 ноября.

"Мое видение: 75 процентов вероятность, что [нынешний состав] не досидит до конца. Это ощущение, нет ни одного подтверждения, это интуиция", – сказал Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия delo.ua

Вероятность распада в ближайшее время "Слуги народа" он отверг.

"Нет, думаю фракция точно не распадется... Для депутата выход из фракции означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобильшости, в правящей коалиции, а когда он сам... Может делать отдельную группу, но не знаю... Мне кажется, что это очень рыхлое решение о политика", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на съезде в воскресенье, 10 ноября, президентская партия "Слуга народа" избрала новым председателем Александра Корниенко, который ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции.

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