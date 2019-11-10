Главная Новости
10 ноября • обновлено в 14:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Не доживет: Арахамия озвучил печальный прогноз по нынешней Раде

918 Читать материал на украинском

Глова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что действующий состав Верховной Рады c вероятностью 75% будет распущен досрочно.

Такое мнение он высказал в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопросы журналистов в кулуарах съезда партии, проходившей в Киеве в воскресенье, 10 ноября.

"Мое видение: 75 процентов вероятность, что [нынешний состав] не досидит до конца. Это ощущение, нет ни одного подтверждения, это интуиция", – сказал Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

delo.ua

Вероятность распада в ближайшее время "Слуги народа" он отверг.

"Нет, думаю фракция точно не распадется... Для депутата выход из фракции означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобильшости, в правящей коалиции, а когда он сам... Может делать отдельную группу, но не знаю... Мне кажется, что это очень рыхлое решение о политика", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на съезде в воскресенье, 10 ноября, президентская партия "Слуга народа" избрала новым председателем Александра Корниенко, который ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения