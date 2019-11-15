"Не дают принять присягу!" Парубий обратился к руководству Рады из-за Вятровича

Монобольшинство и глава ВРУ Дмитрий Разумков искусственно затягивают присягу народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

Такое мнение высказал на брифинге нардеп от фракции "ЕС" Андрей Парубий, написала пресс-служба политсилы.

"Вчера (14 ноября. – Ред.) ЦИК зарегистрировала народным депутатом Украины от "Европейской солидарности" моего собрата Владимира Вятровича. Немедленно ЦИК передала эти документы в Верховную Раду, и утром они были зарегистрированы в аппарате парламента", – объяснил Парубий.

Парубий обратился к руководству Рады из-за Вятровича Европейская солидарность

По словам нардепа, согласно закону, после этого Вятровичу нужно только принять присягу.

"К большому сожалению, глава Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается сегодня (15 ноября. – Ред.) объявить приведения к присяге Вятровича, апеллируя к тому, что якобы не нашли документы", – подчеркнул Парубий.

Он заверил, что документы действительно поступили в ВРУ, и добавил, что считает это лишь политической позицией партии "Слуга народа" и команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям в качестве избранного украинцами народного депутата Украины. Я хочу обратиться к руководству ВРУ публично, лично к главе парламента сегодня безотлагательно объявить приведения к присяге народного депутата Украины Вятровича", – отметил Парубий.

Он добавил, что следующее заседание парламента состоится только 2 декабря, и именно так монобольшинство хочет еще на 15-17 дней оттянуть соответственный момент.

"Они кричали на предыдущем заседании, что не допустят Вятровича в Раду, и сегодня они пытаются этот свой весьма сомнительный лозунг воплотить в жизнь", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 14 ноября, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрированным народным депутатом бывшего директора Института национальной памяти Вятровича.

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