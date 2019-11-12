Это очень важно. Очень. Пишу сдерживая эмоции. Без мата. А хочу я поговорить о судилище над генералом Марченко. Именно о судилище. Для тех, кто упустил эту историю сообщаю, что вчера судьи Печерского райсуда Киева арестовали на два месяца с правом залога в 76 миллионов гривен генерал-майора, руководителя Главного управления Министерства обороны Украины Марченко Дмитрия. ДБР подозревает Марченко и его коллег в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

Теперь о Марченко. Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Боевой офицер. Те, кто с ним воевали отзываются о нем, как о бойце и человеке фанатично преданном своему делу. Известно, как он в одиночку проводил разведку и как жил два года в кабинете. О нем говорят банально: "Марчелло? Офицер до кончиков ногтей".

Он пришел в суд. Не заболел, не имитировать слабоумие, не пытался бежать. Все время сотрудничал со следствием и предоставлял все данные ДБР. Марченко было известно, что его хотят арестовать, но пришел в суд, а не пытался увильнуть и свалить. Даже адвоката он нанял одолжив денег у своего близкого знакомого. Да уж, знатный "коррупционер". К тому же он не являлся социально-опасным элементом и не было никаких доказательств о том, что он мог скрыться. Но власти очень нужны задержания и посадки. Потому что рейтинг падает, а реальных дел нет.

Теперь по факту. Эксперты четко озвучили, что генерал Марченко не занимался закупками, а писал техусловия. Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводили экспертизу бронежелетов и те, кто их принимал. Это странно. Крайним выбрали Марченко. Удивляет и то, что за компанию его не обвинили в изнасиловании на основании того, что орган у него есть и потенциально мог.

И все же, при всем том, что суд знал о сотрудничестве Марченко со следствием и зная, что у Марченко нет денег на залог, судья самого честного Печерского суда принимает решение об аресте и огромном залоге, который Марченко не сможет внести. Это по факту безальтернативное решение. И судья Печерского суда Олег Белоцерковец сделал то, что ранее требовалось от его коллеги экс-судьи Киреева. Он проигнорировал тех, кто хотел взять Марченко на поруки и выполнил заказ. И это будет иметь последствия. Для судьи Белоцерковца. Ведь он может не успеть свалить в аннексированный Крым, как свалил Киреев. Времена другие.

И напоследок. Вчера представителя ГБР поймали на переписке, в которой он назвал присутствующих в зале "ушлепками". Госслужащий, который получает деньги с налогов граждан назвал их ушлепками. Ветеранов АТО и Героев Украины, присутствующих в зале назвал ушлепками. Двух нардепов назвал ушлепками. Мразь, которая своей пятой точкой полирует стулья в ДБР и подыгрывает в заказном деле называет ушлепками людей, которые Украину защитили? Или Труба отреагирует на это или будет проблема. Большая. Не угражаю. Предсказываю, потому что понимаю, какой может быть реакция. Легко к себе взрастить ненависть. Но затем будет невозможно ее убрать. А времена нынче такие, что искры хватит, чтоб запустить не контролируемые процессы. Правда идиоты думают иначе. Один идиот когда-то кроваво разогнал студентов на Майдане, а теперь прячется в Ростове. Любопытно, куда побегут новые идиоты?

Сегодня будет попытка продолжить судилище над еще 4-мя офицерами из отдела Марченко. Более того, мне уже сообщили, что под них уже готовы места в камерах. А это точно признак заказухи. Вот честно, рекомендую перестать играться в грязные игры. Хотите суд? Судите. Но не устраивайте судилища с управляемыми судьями и подконтрольными дбровцами. А теперь о тех, кого решили сегодня закрыть.

Полковник Почтаренко Сергей Виталиевич. Зам Марченко. Кадровый военный закончил ОИСВ служил в 79ке от лейтенанта. Лето 14- командир рр. Война 15 командир батальона "Феникс". После Марченко забрал его к себе, потому что доверял и знал, что тот порядочный. На фото он отдыхает после боя.

Каморянский Михаил. Командир химроты 79 бригады. Война - офицер штаба. Не трусливый. Не прятался, а по его КП(командному пункту) сепары били артой всегда! На фото его КП после обстрела. Затем был начтаба в боевом батальоне "Феникс". Кстати, когда следователь ДБР спросил его о фактическом месте проживания, то тот показал кабинет в Минобороне и диван, на котором реально живет.

Вот таких "коррупционеров" нашло ДБР. Вернее решило их сделать крайними и "коррупционерами". Все во имя рейтинга. Тьфу! Если они виноваты, то докажите их вину, а не закрывайте для того, чтоб попиариться и потому, что общество хочет арестов. Найдите тех, кто реально виновен, а не назначайте исходя из политических предпочтений. И это должно следствие показать, а не звонок судье. А "по запобіжному" закрить в СИЗО боевых кадровых военных - это показательное наказание для устрашения. Но эффект будет обратным. Увидите. Поэтому рекомендую не доводить до абсурда и не провоцировать и так неспокойное общество.

На последнем фото Марченко и Майк(Миргородский) в Песках. Это то место куда ни Труба, ни его подчинённый, ни судья Белоцерковец никогда бы не поехали. А Марчелло там был и воевал. Потому что патриот не на словах. Вот так делом надо доказывать свою позицию и профпригодность, а не имитировать активность и заниматься судилищем. Так что не будите спящую собаку. Вот просто не надо.

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

Facebook Борислава Березы

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