Называют "Мясником": в Раду прорывается "адвокат дьяволов"

В Верховную Раду во время внеочередных выборов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" попробует попасть Игорь Радченко, известный как "Мясник", "Рубеж" и "адвокат дьяволов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Решетилова. Она рассказала, что с 1990-х годов Радченко был адвокатом криминальных авторитетов на Луганщине. Теперь он называет себя правозащитником.

"А когда произошел 2014 год, Игорек почувствовал себя как рыба в воде. Вступил в ряды "Айдара", сколотил там свою банду, ну и давай контрабасы таскать, имущество у людей отжимать, телерадиокомпании захватывать. Последнее, кстати, в пользу близкого человека Бойко, еще одного рига Сергея Дунаева. О подвигах Рубежа мы, может, так и не узнали, если бы не убийство одного из бойцов его группы Дмитрия Шабрацького", – добавила Решетилова.

По ее словам, "Мясник" должен сидеть в тюрьме.

"Помните, в июле 2016-го был арестован вместе с Валентином Лихолетом? Не за убийство, правда, за разбой и еще там было штук пять статей. Но тогда поднялась волна "наших мальчиков сливают", на ней хайпанулы Семенченко и Ко, перекрыв Крещатик", – добавила она.

Игорь Радченко идет в Раду ФБ Ольги Решетиловой

Решетилова уточнила, что дело об убийстве Шабрацького, следствие по которому было возобновлено титаническими усилиями Евгении Закревской, так и лежит мертво в полиции Лисичанска.

"А еще у Радченко патологическая тяга к власти. По каким только должностей не приходилось сбивать его неравнодушной общественности при активном участии Родиона Шовкошитного. И в Луганске ВЦА устраивался, и заместителем председателя Запорожской ОГА уже почти стал, и луганскую "Справедливость" Наливайченко возглавлял, и депутатские комиссии по Луганщине возил. И везде старался быть в тренде – большим патриотом и правозащитником. И вот, наконец, Радченко среди своих. Там, где не надо притворяться", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что известный блогер по дорожной тематикеАлександр Куницкий (Zpsanek)будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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