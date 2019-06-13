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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Называют "Мясником": в Раду прорывается "адвокат дьяволов"

4.2тЧитать материал на украинском

В Верховную Раду во время внеочередных выборов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" попробует попасть Игорь Радченко, известный как "Мясник", "Рубеж" и "адвокат дьяволов".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Решетилова. Она рассказала, что с 1990-х годов Радченко был адвокатом криминальных авторитетов на Луганщине. Теперь он называет себя правозащитником.

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"А когда произошел 2014 год, Игорек почувствовал себя как рыба в воде. Вступил в ряды "Айдара", сколотил там свою банду, ну и давай контрабасы таскать, имущество у людей отжимать, телерадиокомпании захватывать. Последнее, кстати, в пользу близкого человека Бойко, еще одного рига Сергея Дунаева. О подвигах Рубежа мы, может, так и не узнали, если бы не убийство одного из бойцов его группы Дмитрия Шабрацького", – добавила Решетилова.

По ее словам, "Мясник" должен сидеть в тюрьме.

"Помните, в июле 2016-го был арестован вместе с Валентином Лихолетом? Не за убийство, правда, за разбой и еще там было штук пять статей. Но тогда поднялась волна "наших мальчиков сливают", на ней хайпанулы Семенченко и Ко, перекрыв Крещатик", – добавила она.

Игорь Радченко идет в Раду

Игорь Радченко идет в Раду

ФБ Ольги Решетиловой

Решетилова уточнила, что дело об убийстве Шабрацького, следствие по которому было возобновлено титаническими усилиями Евгении Закревской, так и лежит мертво в полиции Лисичанска.

"А еще у Радченко патологическая тяга к власти. По каким только должностей не приходилось сбивать его неравнодушной общественности при активном участии Родиона Шовкошитного. И в Луганске ВЦА устраивался, и заместителем председателя Запорожской ОГА уже почти стал, и луганскую "Справедливость" Наливайченко возглавлял, и депутатские комиссии по Луганщине возил. И везде старался быть в тренде – большим патриотом и правозащитником. И вот, наконец, Радченко среди своих. Там, где не надо притворяться", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что известный блогер по дорожной тематикеАлександр Куницкий (Zpsanek)будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Юрий Бойко
Место
Украина
Тег
Партия "За життя"
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Комментарии
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А шо делать?Политическое видение нашего охлоса возвеличивает всяких мутных персонажей,начиная от Зелямойского-Бородько,Рабиновича(да что перечислять,имя им легион)и подобных .Делов то-поменять одних подлецов на других.В чем будет достижение пианиста?Более голодные слуги народа дорвутся до госкорыта и кончится эпоха зубожиння...для них.А охлос начнет крыть обидными словами своего некогда любимого криво рожца.Все идет по кругу.Будет весело,квартально.
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леня зе
леня зе
ой ,Вступил в ряды Айдара, сколотил там свою банду,а когда люди в сети писали как их грабят.списовали все на сепаров.во как.чем дальше тем страшнее.
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Попова Елена
Попова Елена
Спасибо всем тeм, ктo пoказaл мнe этoт чyдо-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/9lt09c Пpосто прoйдя проcтой опpоc пoлучила почти полyгoдовую зaрплату)) Пользyйтeсь, пoкa ещe есть возмoжность=)
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