Названа первая пятерка партии Гройсмана

В первую пятерку списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вошли он сам, министр науки и образования Лилия Гриневич, министр Кабмина Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Об этом стало известно во время съезда партии "Украинская стратегия Гройсмана" 7 июня в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министром Украины – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламенте восьмого созыва прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" и стал председателем Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины. В парламент прошел по списку БПП.

Владимир Гройсман

Лилия Гриневич ранее работала докторантом в Институте педагогического образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины, позже была депутатом Рады седьмого (фракция "Батькивщина") и восьмого созывов (фракция "Народный фронт"), а с апреля 2016 года назначена министром образования в правительстве Гройсмана.

Лилия Гриневич life.pravda.com.ua

Александр Саенко с марта 2014 года был советником вице-премьера Гройсмана. Позже работал руководителем секретариата спикера Рады в период Гройсмана. А в апреле 2016 года назначен министром Кабинета министров.

Александр Саенко LIGA.net

Эмине Джаппарова – украинская журналистка крымскотатарского происхождения. С октября 2015 по апрель 2016 года находилась в должности советника министра информационной политики по вопросам информационной политики по вопросам Крыма, а с апреля 2016 года стала первым заместителем главы Мининформполитики.

Эмине Джапарова Мининформполитики

Евгений Нищук – украинский актер театра и кино. Был "голосом Майдана" во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Позже его дважды назначали министром культуры Украины: с февраля по декабря 2014 и с апреля 2016 по сегодняшний день.

Евгений Нищук Википедия

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