Названа дата первого заседания новой Верховной Рады

Первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва, вероятнее всего, состоится 3 сентября.

Такое заявление сделал на брифинге по сохранению энергетической безопасности во вторник, 6 августа, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он рассказал, что некоторые из новых назначений будут озвучены на первом заседании парламента.

Верховная Рада bykvu.com

Подготовили ли ему место в правительстве, Герус отвечать не стал, однако и не опроверг информацию, сказав, что украинцы узнают все ближе к заседанию Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что новый парламент может провести первое заседание в конце августа – начале сентября 2019 года.

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