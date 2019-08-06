Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Названа дата первого заседания новой Верховной Рады

1.3т Читать материал на украинском

Первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва, вероятнее всего, состоится 3 сентября.

Такое заявление сделал на брифинге по сохранению энергетической безопасности во вторник, 6 августа, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он рассказал, что некоторые из новых назначений будут озвучены на первом заседании парламента.

Новости
Нардепам в новой Раде повысят зарплаты: кто сколько получит

Верховная Рада

Верховная Рада

bykvu.com

Подготовили ли ему место в правительстве, Герус отвечать не стал, однако и не опроверг информацию, сказав, что украинцы узнают все ближе к заседанию Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что новый парламент может провести первое заседание в конце августа – начале сентября 2019 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир Зеленский Андрей Герус
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel