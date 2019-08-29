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Назначен новый глава МИД Украины: кто он такой

2.7т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины назначила нового министра иностранных дел Украины – им стал Вадим Пристайко.

За назначение нового главы внешнеполитического ведомства проголосовали 310 нардепов, против – 0, воздержались – 49, не голосовали – 49.

В частности, фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" кандидатуру Пристайко не поддержали.

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Вадим Пристайко во время выступления в Раде

Вадим Пристайко во время выступления в Раде

Скриншот с онлайн-трансляции

Кто он такой:

  • 2000-2001 – консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

  • 2001-2002 – главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

  • 2002-2006 – советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

  • 2007-2009 –заместитель директора департамента НАТО.

  • 2009-2012 – советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

  • 2012-2014 – посол Украины в Канаде.

  • 2014-2017 – заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

  • С 2017 возглавлял миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, после вступления на должность главы государства Владимир Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана.

В июне текущего года партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу назначения Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как же люстрация?
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