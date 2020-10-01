Нацполиция отказалась допросить Байдена по делу Шокина и закрыла производство

Национальная полиция Украины отказалась провести допрос бывших вице-президента США Джо Байдена и президента Барака Обаму по иску экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Как говорится в постановлении Печерского управления полиции в Киеве, оказавшегося в распоряжении OBOZREVATEL, Шокин требовал допросить в качестве свидетелей Байдена, Обаму, а также бывшего государственного секретаря США Джона Керри и теперешнего заместителя госсекретаря Джорджа Кента (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца страницы).

В полиции отметили, что в ходе досудебного расследования не установлен факт какого-либо влияния на Шокина со стороны экс-руководства США с целью воспрепятствовать его функциональным обязанностям.

По этой же причине было закрыто уголовное производство, открытое по заявлению Шокина о причастности Байдена к его освобождению с должности генпрокурора.

"21.09.2020 в ходе допроса потерпевшего Шокина было установлено, что освобождение последнего от должности генерального прокурора Украины состоялось по его собственному желанию, о чем он собственноручно написал заявление об увольнении", – говорится в постановлении о прекращении дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Шокин заявил, что не имеет врагов, которые могли бы быть причастны к его отравлению, кроме Байдена.

"Считаю, что господин Байден поднял всех против одного Шокина... из-за дела Burisma. Он поднял всех, как говорил Джон Керри, и президента Обаму, всех послов. Интересно, что никто из них не говорил, что я коррупционер или я что-то там сделал, никто. Все было кулуарно", – сказал он.

Ранее Джон Керри заявил, что Виктор Шокин должен был покинуть свой пост, чтобы "Украина выжила".