НАТО увеличит свое присутствие в Черном море из-за России

НАТО продолжит укрепление своих позиций в Черноморском регионе, в частности, из-за тесного сотрудничества со своими партнерами Украиной и Грузией.

Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда". Заявление прозвучало накануне видеоконференции министров иностранных дел.

По его словам, Черноморский регион стратегически важен для НАТО.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами Украиной и Грузией, а также тремя странами-членами – Болгарией, Турцией и Румынией. НАТО имеет огромное присутствие в регионе: морское, а также многонациональную бригаду, возглавляемую Румынией", – уточнил Столтенберг.

Альянс увеличил свое присутствие в регионе из-за того, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, отметил он.

"Мы повышаем нашу политическую и практическую поддержку. Мы видим, что Россия усиливает военное присутствие, в частности, в Крыму, именно поэтому нам надо и дальше укреплять свои позиции", – сказал генсек.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американский ракетный эсминец USS Donald Cook 23 ноября отправился к побережью Черного моря для регулярного патрулирования в пределах миссии НАТО.

Корабли военно-морских сил Соединенных Штатов часто патрулируют эти воды в знак поддержки союзников и партнеров из Альянса. Так, 6-й флот США проводит полный спектр совместных и военно-морских операций – с союзниками и межведомственными партнерами.

Целью таких операций является продвижение американских национальных интересов, а также обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.