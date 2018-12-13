Насиров – глава ГФС: адвокат потребовал выполнить решение суда

Органы государственной власти, в частности Кабинет министров Украины, обязаны немедленно выполнить решение суда по восстановлению Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил адвокат Любомир Дроздовский, который является защитником Насирова.

"Мы уже получили от Окружного административного суда исполнительный лист, где четко указано, в какой части решение подлежит немедленному исполнению — восстановление Романа Насирова в должности председателя ГФС. Исполнительный лист уже подан для принудительного исполнения в департамент Государственной исполнительной службы Украины. И мы ожидаем немедленного открытия исполнительного производства", — сказал Дроздовский.

Роман Насиров

По словам адвоката, теперь это ответственность государственных органов обеспечить надлежащее выполнение решения украинского суда.

"Это обязанность государства — обеспечить выполнение решения суда. Мы доказали свою правоту в суде. И суд, и Кабинет министров, являются ветвями власти в государстве. Соответственно, теперь собственно органы государственной власти должны между собой решить, кто и как будет выполнять решение суда", — добавил адвокат.

Он также отметил, что если высший орган исполнительной власти в Украине сознательно отказывается выполнять решение судов, тогда государство не вправе требовать этого от граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными.