"Наш выбор — Россия!" В Донецке ответили Медведчуку

В центре оккупированного террористами Донецка разместили пророссийский баннер с лозунгом "Наш выбор — Россия".

Данный баннер является своеобразным ответом на заявление председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о "предварительном согласии "ЛДНР" на автономию в составе Украины". Об этом сообщает Telegam-канал Inside Donetsk.

В Донецке ответили Медведчуку t.me/Doninside

Отметим, что 9 апреля кум Путина заверил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии, на что уже якобы дала согласие Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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