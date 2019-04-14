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"Наш выбор — Россия!" В Донецке ответили Медведчуку

10.2тЧитать материал на украинском

В центре оккупированного террористами Донецка разместили пророссийский баннер с лозунгом "Наш выбор — Россия".

Данный баннер является своеобразным ответом на заявление председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о "предварительном согласии "ЛДНР" на автономию в составе Украины". Об этом сообщает Telegam-канал Inside Donetsk.

В Донецке ответили Медведчуку

В Донецке ответили Медведчуку

t.me/Doninside

Отметим, что 9 апреля кум Путина заверил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии, на что уже якобы дала согласие Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаДонецк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это ответ всем окраинским пропагандонам!!! Скоро от Окраины нихрена не останется!!!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Правильно, цапьё должно жить на России, после деокупации, именно туда оно и свалит, причём всем табором.
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Капительман Юлий
Капительман Юлий
Хорошо бы. Для жителей Донбасса.
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