"Наш выбор — Россия!" В Донецке ответили Медведчуку

В центре оккупированного террористами Донецка разместили пророссийский баннер с лозунгом "Наш выбор — Россия".
Данный баннер является своеобразным ответом на заявление председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о "предварительном согласии "ЛДНР" на автономию в составе Украины". Об этом сообщает Telegam-канал Inside Donetsk.
В Донецке ответили Медведчуку
t.me/Doninside
Отметим, что 9 апреля кум Путина заверил, что группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии, на что уже якобы дала согласие Россия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медведчук предложил дать Донбассу автономный регион Донбасс в составе Украины.
Позже стало известно, что Виктор Медведчук, заявляя о возвращении временно оккупированного Донбасса в Украину, ведет двойную игру.
Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию политика по поводу автономии для Донбасса, которую предлагал дать глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
После Медведчук сделал новое заявление о переговорах с Россией.
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