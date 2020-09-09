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Нарушения на местных выборах 25 октября в Украине: как следить и где смотреть

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,1 т.
На местных выборах 2020 за нарушениями можно следить онлайн

На местных выборах 2020 за нарушениями можно следить онлайн.

Отслеживать и анализировать информацию о нарушениях на местных выборах в 2020 году в режиме онлайн можно с помощью специального сервиса МВД.

Систему онлайн-мониторинга нарушений министерство запустило в 2019 году перед выборами президента. На местных выборах-2020 она также будет доступна круглосуточно и без выходных. OBOZREVATEL проверил работу системы.

На главной странице сайт vybory2019.mvs.gov.ua вверху в выпадающем меню можно выбрать, какие выборы вас интересуют. Например, местные выборы 2020.

Вверху страницы нужно выбрать вкладку "Местные выборы 2020".

Вверху страницы нужно выбрать вкладку "Местные выборы 2020". Скриншот

Любой пользователь сможет увидеть интерактивную карту Украины и оценить количество и распределение зарегистрированных заявлений о нарушениях по всей стране.

Также там можно посмотреть всю архивную информацию о нарушениях, зафиксированных на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Информация на портале фильтруется по виду правонарушения, территориальности и дате, содержит первичную фабулу нарушения, без разглашения тайны досудебного расследования.

Вверху справа есть пиктограмма с фильтрами, нажав на которую, можно выбрать, какие виды правонарушений хотите увидеть: административные, криминальные, неклассифицированные, события с дополнительной информацией или другие события, которые нарушают избирательный процесс.

С помощью фильтров можно найти интересующую вас информацию.

С помощью фильтров можно найти интересующую вас информацию. Скриншот

Там же можно отфильтровать информацию по статья Криминального или Административного кодексов и областям Украины.

В правой части экрана представлена лента событий, которые отображаются в хронологической последовательности.

Также с помощью сервиса можно подать обращение по поводу нарушения, нажав на кнопку “Подать обращение”. В МВД заверили, что электронные обращения приравниваются к письменным и обязательно будут рассматриваться.

С помощью системы можно подать обращение по поводу нарушения.

С помощью системы можно подать обращение по поводу нарушения. Скриншот

Таким образом, любой человек, подавший заявление о нарушении, сможет контролировать ход его расследования, а кандидаты, штабы, наблюдатели и журналисты могут оценить, сколько фиксируется нарушений, в каких регионах и могут ли они повлиять на результаты выборов.

Как писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов, которые стартовали в Украине, строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.

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УкраинаМестные выборы в Украине 2020Министерство внутренних дел Украины
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