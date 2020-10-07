Нардеп Тарута неоднократно ездил в Россию во время войны. Эксклюзив о "секретной миссии"

Народный депутат Украины IX созыва ("Батьківщина") Сергей Тарута неоднократно посещал Российскую Федерацию уже после начала боевых действий на Донбассе. В этом OBOZREVATEL признался сам миллионер, однако указал патриотичную причину для "визитов" на территорию страны-агрессора. Служба безопасности Украины и ОП уже "открестились" от какого бы то ни было отношения к "миссии" Таруты.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

"В РФ давал показания"

Источники OBOZREVATEL утверждают, что народный депутат и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД") Сергей Тарута неоднократно контактировал с "российскими органами" во время поездок в РФ. Якобы это происходило во время судебного процесса в отношении бизнес-партнера Таруты – Олега Мкртчана.до

В 2018 году Мкртчан был арестован российскими силовиками по подозрению в хищении кредита, предоставленного ВЭБом (российский государственный "Внешэкономбанк") предприятиям ИСД. Причем, уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления "К" ФСБ. В тот же день Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным райсудом Москвы.

Сам бизнесмен заявлял о своей невиновности, утверждая, что офшор, на который по версии следствия выводились похищенные средства, ему не принадлежит. Однако это не помогло и в 2019 году суд приговорил гендиректора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана к 9 годам лишения свободы и выплате 199 млрд рублей.

Интересно, что дело было засекречено, а суд по "предпринимательской" четвертой части 159-й статьи российского УК (мошенничество) проходил в закрытом режиме. Бывшие сотрудники правоохранительных органов РФ отмечали в росСМИ, что "это бывает в случаях, если в деле есть материалы, содержащие сведения, представляющие государственную тайну – например, личные данные агента".

СБУ и ОП: ничего не было

Чтобы прояснить ситуацию с якобы поездками народного депутата Украины во время войны в Россию, OBOZREVATEL отправил информационный запрос Сергею Таруте.

Народный депутат ответил, что действительно во время нахождения на госслужбе и за время работы народным депутатом Украины он несколько раз посещал Российскую Федерацию. Однако причиной назвал "решение вопросов возвращения в Украину незаконно удерживаемых граждан Украины".

"Мои визиты были согласованы с соответствующими правоохранительными органами Украины. Свидетельств силовым ведомствам Российской Федерации во время поездок в РФ я не давал", – добавил Тарута.

Однако источники OBOZREVATEL убеждены, что ни к какой "миссии" по обмену или возвращению Таруту не привлекали, а такой ответ с его стороны может быть "попыткой прикрыть патриотизмом реальное положение дел".

Мы отправили информационные запросы в СБУ и Офис президента. И в спецслужбе, и в ОП не подтвердили участие Сергея Таруты в вопросе обмена пленными (удерживаемыми лицами).

"Объединенным центром по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, который функцинирует при СБУ, народный депутат Сергей Тарута к взаимодействию при выполнении задач по освобождению граждан, незаконно лишенных свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не привлекался", – сообщили OBOZREVATEL в спецслужбе.

В Офисе президента также заявили, что в профильных структурах ОП отсутствует информация об участии Таруты в возвращении граждан Украины – как с оккупированных территорий, так и из других стран.

Заклятые друзья и ненадежный свидетель

Какова роль украинского нардепа Сергея Таруты во время процесса, инициированного ФСБ РФ против Мкртчана, – можно только предполагать. Но отношения Таруты, Мкртчана и еще одного их партнера Гайдука хорошими не назовешь. Три крупных бизнесмена (основатели ИСД) на протяжении нескольких лет "выясняли отношения" в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса.

Судебные тяжбы стали следствием продажи половины акций корпорации ИСД в 2010 году новым партнерам, которых финансировал российский государственный "Внешэкономбанк". 14 июля 2020 года лондонский суд отказал в удовлетворении всех исков.

Более того, по мнению английского суда Тарута был ненадежным свидетелем с "явно неубедительными" доказательствами, который не говорил правды и вводил Суд в заблуждение.

В частности, речь шла о его поездке в Россию для оказания помощи российским властям в связи с уголовным расследованием в отношении Мкртчана. Информация об этом есть в решении Высокого суда.

Причем в решении суда указано, что встреча Сергея Таруты с российским властями в июле 2018 года происходила не в Минске (Беларусь), как сообщили суду адвокаты украинского политика и бизнесмена, а в российском Смоленске, и длилась три часа.

Полный текст решения доступен тут.

Как выяснил OBOZREVATEL, следователь Главного следственного управления (ГСУ) Следкома России Руслан Миниахметов уволился из "органов" в июле 2020 года. До этого он действительно вел "дело Мкртчана". А ранее – практические все в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, недавно отравленного "Новичком".

Учитывая вышеуказанные факты и то, что г-н Тарута признался OBOZREVATEL в неоднократных поездках на территорию Российской Федерации, Служба безопасности Украины несомненно должна проверить реальные причины визитов и круг контактных лиц украинского нардепа. В том числе и из госструктур РФ.