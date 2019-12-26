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26 декабря • обновлено в 17:05
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Нардепов пронесло: КСУ "завернул" жесткий закон Зеленского

4.3т
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Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027, в котором обозначены дополнительные поводы для досрочного прекращения полномочий нардепа.

Об этом сообщил OBOZREVATEL источник в КСУ. Как стало известно, указанный законопроект не соответствует 157-й и 158-й статьям Конституции Украины.

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Официально решение КСУ будет обнародовано уже 26 декабря.

Согласно законопроекту №1027, полномочия нардепа могли бы быть прекращены, если суд обвинит депутата в "кнопкодавстве", если народный избранник будет отсутствовать на трети пленарных заседаний Рады без уважительной причины, также, если он перестал быть гражданином Украины или же выехал на ПМЖ в другую страну.

Суд признал неконституционным жесткий закон Зеленского

Суд признал неконституционным жесткий закон Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №1027 о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование (кнопкодавство) и прогулы.

За внесение изменений в ст.81 Конституции проголосовали 279 народных депутатов во время заседания 3 сентября.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа, который предложил таким образом дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Конституционный суд Украины
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Зрада или перемога? А, кастрюли?
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