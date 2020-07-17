Нардеп Волошин заявил, что "у Украины нет суверенитета": в Раде взбунтовались

В пятницу, 17 июля, народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии у Украины суверенитета.

Такое заявление было сделано во время рассмотрения проекта постановления о признании нелегитимным голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вчера специально не пришел на торжественное собрание (по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины, – ред.), потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, у которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом", – сказал Волошин.

После его слов в Раде начали скандировать "Ганьба!". В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что поднимать в зале заседаний вопросы, которые ставят под сомнение суверенитет и независимость Украины, недопустимо.

"Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете. И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", – подчеркнул он.

После перерыва народные депутаты фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа", а также депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" потребовали от Разумкова направить запросы в правоохранительные органы с целью проверки высказываний Волошина.

"Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, по тюрьмам, по психиатрическим больницам", – заявил сопредседатель группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко в окружении других депутатов.

Его поддержал в Facebook нардеп от "ЕС" Владимир Арьев, потребовавший открыть в отношении Волошина уголовное производство.

"Если СБУ не откроет против этого хлама уголовное производство, у нас нет СБУ. Чистая 110 статья УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, – ред.). И лучше бы он сам сложил полномочия после этого. Добровольно", – написал он.

Cкрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада признала нелегитимным проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в аннексированном Крыму.