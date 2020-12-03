Нардеп в переписке с помощницей Зеленского: президенту врут прямо в глаза. Фото

В объектив журналистов попала переписка народного депутата от фракции "Слуги народа", главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александра Завитневича с помощницей президента Украины Владимира Зеленского по имени Мария.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мария попросила нардепа прислать сопроводительные комментарии к документу, который он отправил ранее, чтобы президент "понимал цели и задачи".

"Если одним предложением: это небольшая часть того, что происходит в секторе безопасности и обороны", – ответил Завитневич.

По его словам, очень важно, чтобы Верховный главнокомандующий знал реальное положение дел.

"К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А. (вероятно, Владимиру Александровичу. – Ред.) прямо в глаза", – добавил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, женатый народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался, вероятно, со своей любовницей – помощницей Екатериной Демченко.