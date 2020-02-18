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18 февраля • обновлено в 21:11
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Нардеп погорела на развлечениях в Верховной Раде: в сеть попало видео

3.8т
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Народного депутата от "Батькивщины" Анжелику Лабунскую поймали на развлечениях во время заседания Верховной Рады.

Как передает TK Media, политик играла на смартфоне в игру в жанре поиска предметов "June's Journey". Также Лабунская попалась на личной переписке.

В это время парламент рассматривал во втором чтении правки к законопроекту по рынку земли.

Новости
В "Слуге народа" хотят купить нардепам "антишпион": в сеть слили переписку в Раде

Анжелика Лабунская

Анжелика Лабунская

zhzh.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Любота экспериментировал со своей внешностью во время заседания Рады.

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Автор
Кирилл Лютый
Теги
Верховная Рада Украины ВО Батьківщина
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Cachko Elena
Cachko Elena
во морда...
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