Нардеп погорела на развлечениях в Верховной Раде: в сеть попало видео

Народного депутата от "Батькивщины" Анжелику Лабунскую поймали на развлечениях во время заседания Верховной Рады.

Как передает TK Media, политик играла на смартфоне в игру в жанре поиска предметов "June's Journey". Также Лабунская попалась на личной переписке.

В это время парламент рассматривал во втором чтении правки к законопроекту по рынку земли.

Анжелика Лабунская zhzh.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Любота экспериментировал со своей внешностью во время заседания Рады.

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