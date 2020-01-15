Нардеп от "Слуги народа" признал связь с задержанным киллером Окуевой

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов признал, что был связан деловыми отношениями с Игорем Редькиным, которого задержали по делу об убийстве Амины Окуевой.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"Редькин был среди соучредителей двух компаний, которые создавались при моем участии для строительства ресторана – ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп". В состав учредителей этих компаний он вошел в ноябре-декабре 2018 года. Уже весной 2019-го он вышел из состава соучредителей: 16 апреля – с компании "Голден-Фиш", 17 мая – с компании "Блэк-Шримп". Этим периодом и проектом ограничивается наша общая деловая история. Сейчас у нас с Редькиным нет никаких деловых или дружеских отношений", – говорится в сообщении.
Также он отказался комментировать задержание и обвинения, которые выдвинули Редькину. При этом он отрицал, что супруга президента Украины Елена Зеленская связана с задержанным.
"Елена Зеленская вообще никак не связана с Редькиным, его бизнесом и его долями в вышеупомянутых компаниях. Мы с Еленой были соучредителями другой компании", – акцентировал он.
Аристов и Редькин
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена госохрана.
Когда время вышло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
12 января задержали группу лиц, которые, по данным правохранителей, являются киллерами и могли убить Окуеву.
Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.
Одним из киллеров, которых задержали, является фигурант дел о двух других убийствах – Игорь Редькин.
14 января Святошинский суд Киева избрал Редькину меру пресечения в виде ареста на 60 суток.
OBOZREVATEL писал, что Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского Юрием Аристовым
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