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15 января • обновлено в 13:55
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Нардеп от "Слуги народа" признал связь с задержанным киллером Окуевой

1.1т
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Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов признал, что был связан деловыми отношениями с Игорем Редькиным, которого задержали по делу об убийстве Амины Окуевой.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Редькин был среди соучредителей двух компаний, которые создавались при моем участии для строительства ресторана – ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп". В состав учредителей этих компаний он вошел в ноябре-декабре 2018 года. Уже весной 2019-го он вышел из состава соучредителей: 16 апреля – с компании "Голден-Фиш", 17 мая – с компании "Блэк-Шримп". Этим периодом и проектом ограничивается наша общая деловая история. Сейчас у нас с Редькиным нет никаких деловых или дружеских отношений", – говорится в сообщении.

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Также он отказался комментировать задержание и обвинения, которые выдвинули Редькину. При этом он отрицал, что супруга президента Украины Елена Зеленская связана с задержанным.

"Елена Зеленская вообще никак не связана с Редькиным, его бизнесом и его долями в вышеупомянутых компаниях. Мы с Еленой были соучредителями другой компании", – акцентировал он.

Аристов и Редькин

Аристов и Редькин

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персоны
Амина Окуева Юрий Аристов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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