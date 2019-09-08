"Нам водку разносили!" Кольченко рассказал о возвращении из плена

Политзаключенный Кремля Александр Кольченко рассказал, что в российском самолете по дороге в Украину пленным предлагали водку.

"Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".

Он также добавил, что в камере в СИЗО "Лефортово" узники сидели в одиночку в "полной заморозке и изоляции".

Кольченко Укринформ

"Я знал, что Клих есть [в "Лефортово"], мы с ним вместе ехали. Я на днях вспоминал фильм "Етапом через пів Землі" и придумал альтернативное название на русском – "Они устали от этапа" (показывает на свои ноги). На ступнях ног..." – рассказал бывший пленный.

Напомним:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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