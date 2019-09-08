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8 сентября • обновлено в 12:51
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"Нам водку разносили!" Кольченко рассказал о возвращении из плена

5.4т Читать материал на украинском

Политзаключенный Кремля Александр Кольченко рассказал, что в российском самолете по дороге в Украину пленным предлагали водку.

"Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".

Он также добавил, что в камере в СИЗО "Лефортово" узники сидели в одиночку в "полной заморозке и изоляции".

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Кольченко

Кольченко

Укринформ

"Я знал, что Клих есть [в "Лефортово"], мы с ним вместе ехали. Я на днях вспоминал фильм "Етапом через пів Землі" и придумал альтернативное название на русском – "Они устали от этапа" (показывает на свои ноги). На ступнях ног..." – рассказал бывший пленный.

Напомним:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Темы
Обмен валют Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Кольченко
Место
Украина
Теги
видео обмен политзаключенный
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Маскова Илона
Маскова Илона
Я смотрю, этот Кольченко тот еще сказочник... То генералы ФСБ ему тайны рассказывают, то помиловали без прошения, то врачи его запытали чуть не до смерти... Теперь, вот специально для него в российском самолете надписи на мову перевели... Может, его и отпустили потому, что всех своим п..добольством замучил.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
==="Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".=== Ну вот и выясняются особо извращенные пытки кровавой гэбни - оказывается в лагерях в России спиртное дают - пацталом А уж перл о том как его русские спаивали в украинском самолете - это вообще шедевр ..
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Грин Евгений
Грин Евгений
Пусть они самт водку хлебают и алкашами станут.А Украинцы будут вести здоровый образ жизни и победят
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Федоров Федор, Ты думаешь у него есть чем думать, чтобы вникнуть в суть?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Грин Евгений, de.bil, ты даже не удосужился вникнуть в суть написанного. "Водку им предлагали в российском самолете по пути в Украину"....Шта?!? Они летели на украинском самолете.
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