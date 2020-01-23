"Нам непонятно!" В Израиле резко ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было отдавать места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Как пояснили в израильском мемориальном комплексе Яд ва-Шем, пережившим Холокост, и так было предоставлено место. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

"Президенту (Зеленскому) объяснили, что те, кто выжил в Холокосте и обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста.

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