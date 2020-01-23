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23 января • обновлено в 13:48
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"Нам непонятно!" В Израиле резко ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте

6.1т
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было отдавать места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Как пояснили в израильском мемориальном комплексе Яд ва-Шем, пережившим Холокост, и так было предоставлено место. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

"Президенту (Зеленскому) объяснили, что те, кто выжил в Холокосте и обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в Израиле отказался от участия в форуме памяти Холокоста.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Холокост
Персона
Владимир Зеленский
Место
Израиль
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Українська Вікіпедія: "Когнітивний дисонанс — внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим конфліктом, стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя. Теорія когнітивного дисонансу характеризує способи усування чи згладжування цих протиріч і описує те, як це робить людина в типових ситуаціях. Серйозні випадки дисонансу можуть призводити до неспокою, відчуття провини або сорому, викликати значний стрес, знижену самооцінку, викликати агресію або інші небажані наслідки. Можливі два шляхи подолання дисонансу індивідом: а)шляхом зміни власних понять, переконань або поведінки; б)виправдовуючи власні поняття, переконання або поведінку."
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