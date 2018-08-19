"Накормим весь мир!" Ляшко поздравил украинцев с Яблочным Спасом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в праздник Преображения Господня освятил яблоки из своего сада в церкви Святого Ефрема в Переяславе на Киевщине и раздал их верующим.

Взамен люди щедро угощали политика тем, что принесли с собой в храм, сообщает его пресс-служба.

"Олег Валерьевич, мы за вас! Желаем, чтобы вы стали президентом и убрали всю эту нечисть, сейчас у власти", - благодарили переяславцы Ляшко.

Лидер РПЛ поздравил всех украинцев с праздником Яблочного Спаса и пожелал желанного для каждого - мира и достатка.

"Желаю в праздник Преображения Господня - чтобы наступило преображение Украины. Чтобы на нашей земле воцарился мир, прекратился бардак и хаос, чтобы у каждого украинца была работа и достойная зарплата. Чтобы яблоки уродили, и мы накормили ними весь мир", - отметил народный депутат.

Яблоки, груши и мед, которыми угостили переяславцы, Олег Ляшко повез в медико-социальный центр ветеранов войны в селе Цибли.