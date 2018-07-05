МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

"Надо изучать русский": Червоненко отличился скандальным призывом к украинцам

1.6тЧитать новость на украинском

Украинцам нужно изучать русский язык, учитывая, что война с Россией рано или поздно закончится.

Такое заявление сделал в эфире телеканала NEWSONE экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Он добавил, что язык противника нужно знать лучше.

По словам Червоненко, о том, что нужно учить русский язык, равно как и английский, сейчас незаслуженно забыли.

Новости
"Мы не можем без России": Червоненко удивил новым заявлением

"Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности, службы в армии, чего угодно. Понимаете, языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций. Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", - сказал он.

"Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", - добавил Червоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранеее Червоненко обвинил ВСУ в разжигании войны на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Евгений Червоненко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
1
Смешно
3
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги