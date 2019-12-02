"Начинать войну не буду!" Зеленский сделал заявление о возврате Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен начинать активные боевые действия на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Президент осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем.

Также Зеленский выразил уверенность, что призывы отвоевывать захваченные территории инициирует предыдущая украинская власть.

Владимир Зеленский сделал заявление о возврате Донбасса

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто сейчас гуляет по улицам, которые говорят: "Давай мы заберем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми руководит предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее вернем ", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее в интервью западным СМИ Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возвращения контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

Как писал OBOZREVATEL, в сети жестко раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского о гибели бойцов "Альфы" СБУ. В нем он пообещал добиться прекращения огня для спасения жизней других Героев.

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