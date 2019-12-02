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2 декабря • обновлено в 22:04
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"Начинать войну не буду!" Зеленский сделал заявление о возврате Донбасса

5.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен начинать активные боевые действия на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. Президент осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем.

Также Зеленский выразил уверенность, что призывы отвоевывать захваченные территории инициирует предыдущая украинская власть.

Владимир Зеленский сделал заявление о возврате Донбасса

Владимир Зеленский сделал заявление о возврате Донбасса

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"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто сейчас гуляет по улицам, которые говорят: "Давай мы заберем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этими людьми руководит предыдущая власть. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее вернем ", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее в интервью западным СМИ Зеленский выразил несогласие с тем, что вопрос возвращения контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

Как писал OBOZREVATEL, в сети жестко раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского о гибели бойцов "Альфы" СБУ. В нем он пообещал добиться прекращения огня для спасения жизней других Героев.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
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Мир Миру
Мир Миру
Наступним президентом України буде військовий, якщо "мирна дипломатія" Зеленського насправді виявиться беззубою проти безкінечної "війни престолів" :о)
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Петров Александр
Петров Александр
Пусть бы попробовал. Ха-ха.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Он бы и рад на самом деле, да кишка тонка
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