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НАБУ откроет дело против Гройсмана: что известно

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Ссылаясь на судебные материалы, "Українські новини" сообщают, что речь идет о деле по факту злоупотребления служебным положением и служебной халатности.

На судебном заседании было установлено, что 7 ноября заявитель направил в НАБУ по почте обращение об уголовных правонарушениях по статьям 364, 367 УК, которые, по его мнению, совершил премьер-министр.

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НАБУ получило заявление, однако не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований, после чего заявитель подал на НАБУ жалобу в суд.

Суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство.

Само решение суда в полном объеме в реестре судебных решений пока не обнародовано.

НАБУ откроет дело против Гройсмана: что известно

kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018-го Специализированная антикоррупционная прокуратура собирала подробную информацию о всех членах Кабинета министров, назначенных после 1 января 2016 года.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Соломенский судсудНАБУрасследованиеКабинет министров Украины
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