На Зеленского подали в суд из-за опроса в день выборов

На президента Владимира Зеленского подали в суд, требуя признать противоправным объявление о проведении всенародного опроса в день выборов, 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева. Отмечается, что с иском к гаранту обратился житель Ивано-Франковской области.

"Среди других требований указанного иска – обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", – отмечено в сообщении.

На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

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