На заседании комитета ВР с участием Фокина разгорелся "языковой" скандал

На заседании комитета Верховной Рады, куда прибыл первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, разгорелся скандал из-за языкового вопроса.

Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", пророссийская активистка Елена Бережная начала задавать вопрос Фокину. Но замглавы комитета Роман Лозинский потребовал от нее перейти на украинский язык.

Бережная заявила, что 10 статья Конституции обеспечивает свободное развитие русского языка. После этого в словесную перепалку включились другие депутаты.

В итоге после минутного спора ей дали еще одну минуту на вопрос, который таки прозвучал на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании комитета Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил свою позицию насчет амнистии на Донбассе.

Ранее Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война в Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Помимо этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.