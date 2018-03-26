На Западе спрогнозировали два сценария для оккупированного Донбасса

Ситуация на оккупированном Донбассе в дальнейшем может развиваться по двум совершенно разным сценариям.

По мнению специалиста по постсоветскому пространству и британского политолога Майкла Эмерсона, в ситуации на востоке Украины есть "немного безысходности", передает "Апостроф".

"Вопрос в том, останется ли ситуация в этом тупике еще пять, десять, двадцать лет. Те, кто наблюдал за политической ситуацией на постсоветском пространстве последние четверть века, знают, что так называемые замороженные конфликты могут длиться четверть века: это касается Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья. Поэтому вариант первый: Донбасс ждет то же самое. Это на самом деле не образно: достаточно, чтобы ситуация оставалась такой, как есть", - объяснил эксперт.

Он рассказал также, что есть и другой вариант, впрочем, наименее вероятный.

"Его можно назвать "приднестровизацией". Его суть в реальном прекращении огня, для чего Кремль должен будет сказать своим марионеткам в Луганске и Донецке, чтобы те присоединились к реальному и достойному доверия прекращению огня, которое будет сопровождаться другими мерами безопасности, особенно разминированием границы.

Киев, кроме участия в прекращении огня, снимет блокаду, чтобы позволить свободное движение людей и товаров через линию разграничения", - отметил Эмерсон.

Он сравнил ситуацию на Донбассе и в Приднестровье, где нет насилия и товары более или менее свободно перемещаются через границу.

"Между прочим, Приднестровье считается частью соглашения о свободной торговле между Молдовой и ЕС. И это может быть важным стимулом для Донецка и Луганска, если в экономическом плане они будут справляться не очень хорошо. А у них, конечно, дела идут ужасно. Если в определенный момент они захотят решить обычные вопросы экономической политики и экономического благосостояния населения, они должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь доступ к европейским рынкам. Поэтому возможна модель "приднестровизации", которая политически не будет означать никакого формального изменения статус-кво: две "республики" будут самоуправляющимися субъектами, но ситуация будет мирной", - объяснил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", Эмерсон назвал единственный для Украины способ вернуть Крым.