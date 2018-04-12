На царя не тянет: Турчинов рассказал о встрече с Путиным

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов назвал президента России Владимира Путина, с которым ему довелось пообщаться, серым и заурядным.

Руководитель РФ не произвел на него никакого впечатления. Такое заявление Турчинов сделал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"С Путиным я два раза общался. В составе делегации. Ну как, "общался"? Принимал участие в переговорах. Это был 2005 год и, по-моему, 2008-й. Я был тогда руководителем Службы безопасности Украины и первым вице-премьером, соответственно. Знаете, он на меня не произвел никакого впечатления: серый, заурядный – ничего особенного", – сказал Турчинов.

Александр Турчинов

По его словам, когда именно "такие" личности получают абсолютную власть, "начинаются серьезные проблемы".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Турчинов рассказал, что ЕС рассчитывал на бескровное разрешение аннексии Крыма.