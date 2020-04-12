На Пасху в "ЕС" собрали 5 тыс. продуктовых наборов

В Открытом офисе партии "Европейская Солидарность" выходные начинаются традиционно – для пожилых людей, малообеспеченных семей, ветеранов АТО / ООС и людей с инвалидностью собирают продуктовые наборы. На этой неделе по всей Украине поедут наборы с праздничными подарками – пасками. На Пасху праздничную пасочку получат 5 тысяч адресатов.

Средства на продукты для наборов собирали через волонтерскую платформу "Солидарность" (v2020.org.ua). Каждый желающий может внести денежное пожертвование и приобщиться к этой инициативе, которую первым поддержал Фонд Порошенко.

Марина Порошенко, которая вместе с детьми и в эту субботу присоединилась к волонтерам, рассказала, что уже третий раз за месяц общегосударственного карантина активисты ОО "Дело общин", "Солидарная молодежь", народные депутаты и партийцы, и просто неравнодушные люди собираются в офисе "Европейской Солидарности "для подготовки продуктовых наборов.

"Мы понимаем, в каких тяжелых условиях оказались многие семьи, которые не имеют доходов. Когда пенсионеры, люди с инвалидностью находятся дома и даже не могут приобрести необходимое", – сказала М.Порошенко.

По ее словам, в Фонд Порошенко ежедневно приходят десятки заявлений о помощи. Всего на сайте акции уже зарегистрировались более 30 тысяч человек, нуждающихся в поддержке.

"Мы приобщаемся к этой акции, и уже 8000 продовольственных наборов, которые были собраны за прошедшие недели, поехали и были розданы адресатам", – рассказала Марина Порошенко.

"Сегодня мы пришли, чтобы собрать следующую партию 5000 продовольственных наборов, в каждый из которых накануне светлого Воскресения мы положим паску для праздничного стола. И очень надеемся, что на каждом столе будет присутствовать часть этих искренних, положительных эмоций большого количества волонтеров, которые присоединились к акции", – сказала жена пятого Президента Украины.

Народный депутат, волонтер София Федина подробнее рассказала об особых секреты этих праздничных наборов. "Паска – это праздничный хлеб. Мне бы хотелось, чтобы с этими посылками люди получили заряд позитива, которого так не хватает сейчас в нашем государстве. Кроме того, мы вкладываем не только открыточки с инструкцией, как противодействовать коронавируса, но мы вкладываем также и свечи. Их вместе с пасками нам сюда привез и произнес молитву отец Иван Сидор – тот самый звонарь из Михайловского златоверхого, который в 2013-м году спасал от беркутни наших студентов", – рассказала депутат.

"Сегодня у нас очень символические коробочки, очень символическое время и хочется, чтобы вместе с Христовым Воскресение воскресла не только наша вера в справедливость и добро, но воскресла и сама справедливость", – добавила София Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Петра Порошенко передал 20 000 защитных костюмов для медработников в больнице разных регионов Украины.

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