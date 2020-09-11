На 'нормандской' встрече договорились о продлении перемирия на Донбассе

Продление режима тишины на Донбассе стало главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения встречи, передает "Укринформ". Добавим, по состоянию на 23:20 на сайте ОП информации об итогах переговоров нет.

Как сообщил он, стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки", хотя все понимают его важность.

По предложению украинской стороны все четыре советники заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мероприятий, которые должны это обеспечить, отметил Ермак.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", – сказал Ермак.

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