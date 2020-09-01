На Лероса завели уголовное дело после обвинений в адрес Ермака – СМИ

ОГП открыл уголовное производство против Лероса. Фото supportyourart.com.
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса.
Как сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники, расследование ведется по части 1 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Издание также приводит номер уголовного производства – 42020000000001591 от 25 августа.
"Сделать это генпрокурора, который должен лично начинать расследование в отношении народных депутатов, обязало постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по делу 757/26332/20к", – пишет "Страна".
Отмечается, что после избрания народным депутатом Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тыс. грн. – заработная плата депутата, 320 тыс. грн. – доход от занятия предпринимательской деятельностью. При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.
"Эти 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все официальные доходы Гео Лероса за всю его додепутатскую жизнь. По информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах. Это было всего 600 грн. и 45 тыс. грн. страховой выплаты. Согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн. грн", – подчеркивает издание.
В декларации указано, что на банковских счетах Гео Лероса более 316 тыс. грн., а в наличных деньгах – 608 тыс. долл., 94 тыс. евро, 910 тыс. грн., 4 тыс. фунтов стерлингов. Также он владеет 49 единицами криптовалюты Bitcoin (стоимость на сегодняшний день примерно 12 тыс. долл./ед.) и 356 единиц Etherium (стоимость на сегодняшний день – 450 долл./ед.).
Также в собственности Лероса квартира в Киеве площадью 336 м2 и доли в квартирах 42,8 м2 (50%) и 40,5 м2 (30%).
Кроме того, у нардепа есть спорткар Аudi R8.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде начали сбор подписей за исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа".
Это произошло после того, как нардеп раскритиковал действия действующей власти. В частности, он назвал главу ОП Андрея Ермака агентом ГРУ России.
Ранее в Киеве сожгли личный автомобиль Лероса.
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