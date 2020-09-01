На Лероса завели уголовное дело после обвинений в адрес Ермака – СМИ

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники, расследование ведется по части 1 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Издание также приводит номер уголовного производства – 42020000000001591 от 25 августа.

"Сделать это генпрокурора, который должен лично начинать расследование в отношении народных депутатов, обязало постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева по делу 757/26332/20к", – пишет "Страна".

Отмечается, что после избрания народным депутатом Лерос подал электронную декларацию, из которой стало известно, что его доходы составили более 603 тыс. грн. Из них 159 тыс. грн. – заработная плата депутата, 320 тыс. грн. – доход от занятия предпринимательской деятельностью. При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.

"Эти 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все официальные доходы Гео Лероса за всю его додепутатскую жизнь. По информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах. Это было всего 600 грн. и 45 тыс. грн. страховой выплаты. Согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн. грн", – подчеркивает издание.

В декларации указано, что на банковских счетах Гео Лероса более 316 тыс. грн., а в наличных деньгах – 608 тыс. долл., 94 тыс. евро, 910 тыс. грн., 4 тыс. фунтов стерлингов. Также он владеет 49 единицами криптовалюты Bitcoin (стоимость на сегодняшний день примерно 12 тыс. долл./ед.) и 356 единиц Etherium (стоимость на сегодняшний день – 450 долл./ед.).

Также в собственности Лероса квартира в Киеве площадью 336 м2 и доли в квартирах 42,8 м2 (50%) и 40,5 м2 (30%).

Кроме того, у нардепа есть спорткар Аudi R8.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде начали сбор подписей за исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

Это произошло после того, как нардеп раскритиковал действия действующей власти. В частности, он назвал главу ОП Андрея Ермака агентом ГРУ России.

Ранее в Киеве сожгли личный автомобиль Лероса.

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