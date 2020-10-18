На Херсонщине неизвестные в масках ворвались на заседание ОПЗЖ: кандидатов в депутаты облили зеленкой

В городе Берислав Херсонской области неизвестные ворвались на заседание членов ОПЗЖ, облили зеленкой нескольких кандидатов от политсилы на местных выборах и похитили ноутбук.

Инцидент произошел 17 октября около 21:00 в квартире одного из жителей города, сообщается на сайте областной полиции. Председатель Херсонской облорганизации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Егор Устинов в свою очередь заявил, что речь идет об офисе партии. Об этом он написал в Facebook.

Полицейские отметили, что злоумышленников было пятеро. Они зашли в незапертую квартиру, где проходило заседание, в масках.

"Установлено, что хозяин квартиры – кандидат в мэры города Берислав и кандидат в депутаты облсовета. На заседании присутствовали еще трое гостей, все кандидаты в депутаты районных или городских советов", – сказано в сообщении.

Угрожая битой, один из преступников забрал у 49-летней гости ноутбук. Другой злоумышленник облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные скрылись.

"Особенно пострадал Виктор Соколюк – зеленка попала ему в глаза и, если бы рядом не было проточной воды, последствия для него могли бы быть куда более страшные. После того как коллеги оказали ему первую помощь и вызвали наряд полиции, стало плохо с сердцем у кандидата в депутаты Бриславской ОТГ и района Нины Мацюты – ей пришлось вызвать скорую.

Инна Иванова, наш руководитель Бериславского штаба, написала заявление, в котором указала, что считает данное нападение не просто политическим заказом", – рассказали об инциденте в ОПЗЖ.

Они уверяют, что данные на украденном ноутбуке злоумышленники могут использовать для фальсификаций на выборах и провокаций против кандидатов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Бериславского отдела полиции. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Рудно на Львовщине напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета от "Народного руха Украны" Богдана Каличака, избили его отца и разбили стекла его автомобиля.