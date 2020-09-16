На Донбассе стало на одно оккупированное село больше

Кабинет министров Украины расширил список временно оккупированных населенных пунктов на Донбассе.

В него внесено село Заиченко в Донецкой области. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"В частности, в перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия включено село Заиченко Волновахского района Донецкой области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что этим же решением правительство исключило указанное село из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

Село Заиченко оккупанты захватили в августе 2014 года. В феврале 2015 года украинские военнослужащие уничтожили позиции террористов "ДНР" возле села.

Сообщение с населенным пунктов с конца 2015 года было затруднено после того, как российские наемники захватили Коминтерново.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 16 сентября, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.