"Мы стадо или нация?" Зеленский записал видеообращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 февраля, срочно обратился к украинцам из-за протестов против граждан прилетевших из Китая.

Видео появилось на страницах главы государства в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус – это вирус ненависти", – заявил президент.

По словам гаранта, в истории каждой страны есть подобные вызовы, ситуации, когда необходимо ответить на важные вопросы "Мы есть или нас нет? Мы толпа или народ? Мы стадо или нация? Мы жители или граждане?"

"История с коронавирусом и возвращением наших граждан – это очередной вызов для нашего общества. В первую очередь, хочу поздравить наших граждан, которые вернулись на Родину. Мы рады, что вы дома и желаем вам крепкого здоровья! Верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к родным", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия для возвращения украинцев домой. "Спасибо и большинству украинцев за слова поддержки. Я хочу, чтобы все осознали – мы изменяем отношение государства к гражданину. Я хочу, чтобы каждый украинец знал – мое государство меня не бросит. Неважно кто вы - пленный моряк, политзаключенный, молода я девочка с собачкой или любой человек, который оказался в плену коронавируса. Вчера некоторые забыли клятву Гиппократа, но я прекрасно помню присягу президента. Я торжественно пообещал заботиться об украинском народе. Я никогда не нарушу эту клятву!" –– подчеркнул он.

Зеленский также отдельно обратился к тем, кто не прошел "экзамен на человечность": "Большинство людей, которые вернулись,95-99 – годов рождения. Это практически дети! Это наши украинцы! Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами! Они прошли обследование и точно ждали другого приема на своей, как им казалось, родной земле".

Президент заявил,что уверен, что протесты кто-то провоцировал и все виновники будут наказаны. "Мы видели лица "известных вирусологов в спортивных костюмах". Они уже были замечены, как "уважаемые аграрии", –добавил президент.

Участникам и режиссерам "погорелого театра" Зеленский сделал предупреждение: в такие моменты Украине нужна солидарность. "Вы не просто бросали камни в автобусы с людьми. Это были камни в остатки вашего достоинства и чести!" – сказал президент, пообещав наказать всем виновных.

Кроме Новых Санжар президент также акцентировал на поведении некоторых жителей Львовской и Тернопольской области. В частности, он возмутился инцидентом с исполнением гимна в больнице, куда не попали эвакуированные из Китая.

Также Зеленский подчеркнул, что в медцентре "Новые Санжары" все идет по плану и все, кто находится на карантине, получили необходимое обеспечение. Кроме того, ни у кого с пассажиров рейса не обнаружили признаков ОРВИ. Президент призвал сохранять полное спокойствие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

После прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко сообщил, что на массовых акциях протеста в Новых Санжарах присутствовало множество нетрезвых мужчин.

При этом журналист Андрей Цаплиенко нашел доказательства, что людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Жители Новых Санжар признались, что не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

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