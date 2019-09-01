"Мы способны сопротивляться": Порошенко объяснил роль церкви в победе Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отправился в Рим на Архиерейскую литургию по случаю 50-летия освящения Святой Софии.

Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook, на котором рассказывает важность этого события (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также – отражение агрессии русского мира, поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным воздействиям и пропаганде", – подписал он под видео.

Порошенко отправился в Рим Кадр из видео

По словам Порошенко, это также и церковная дипломатия, которая помогает союзникам лучше понять Украину и развенчать ложь, которую несет Россия.

Новости Церковь Греции окончательно признала автокефалию ПЦУ

"Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", – добавил он.

Перед журналистами Порошенко также подчеркнул, что Святая София в Риме является символом свободной Украины и ее будущего.

Как собщал OBOZREVATEL, 29 августа Порошенко выступил с первым заявлением в качестве парламентария в Верховной Раде девятого созыва.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!