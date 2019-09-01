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"Мы способны сопротивляться": Порошенко объяснил роль церкви в победе Украины

2.9т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отправился в Рим на Архиерейскую литургию по случаю 50-летия освящения Святой Софии.

Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook, на котором рассказывает важность этого события (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также – отражение агрессии русского мира, поскольку украинская церковь опирается на украинские корни, развивает украинскую традицию и усиливает нашу способность сопротивляться враждебным воздействиям и пропаганде", – подписал он под видео.

Порошенко отправился в Рим

Порошенко отправился в Рим

Кадр из видео

По словам Порошенко, это также и церковная дипломатия, которая помогает союзникам лучше понять Украину и развенчать ложь, которую несет Россия.

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"Поэтому сегодня я вместе с украинскими верующими здесь, в Риме, на Архиерейской литургии по случаю 50-летия освящения Святой Софии в Риме", – добавил он.

Перед журналистами Порошенко также подчеркнул, что Святая София в Риме является символом свободной Украины и ее будущего.

Как собщал OBOZREVATEL, 29 августа Порошенко выступил с первым заявлением в качестве парламентария в Верховной Раде девятого созыва.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Италия Рим
Теги
церковь Православная церковь Украины Партия "Европейская солидарность"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Що воно верзе? :) Какая именно церковь способствовала победе Украины? Католическая? Православная? ПЦУ? Так ей ещё и года нет от роду. УПЦ? Какого патриархата тогда? Московского? Так это зрада, а не перемога. Киевского? Так его никогда не признавал православный мир, включая Варфоломея. И в чём, собственно заключается эта самая победа?
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Ferat Bey
Ferat Bey
Так то оно так. Но украинская церковь не решает главной проблемы. Проблемы активной деятельности РПЦ на территории Украины. Русские попы с Украины не ушли и уходить не собираются, а наоборот они будут ещё яростней вести борьбу за "русский мир" в Украине, борьбу против украинской нации и против украинской Украины. Как вы собираетесь решать эту проблему? Тут нужна борьба ПРОТИВ. А не за. Или вы считаете, что можно обойти острые углы и что создание украинской поместной церкви гарантирует в будущем поражение РПЦ само собой? Такого не будет. Русские попы НИКОГДА сами из Украины не уйдут, а Кремль их будет поддерживать всеми способами чтобы вернуть Киев в "русский мир".
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семенов Александр
семенов Александр
Ему еще выезд за рубеж,не запретили ? Странно
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