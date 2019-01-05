''Мы шли столетия!'' Речь Порошенко о Томосе вызвала фуррор

Православная церковь Украины и в будущем продолжит объединять страну.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле после церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он напомнил, что в Украине ждали этого столетия. Его речь постоянно прерывалась бурные аплодисментами.

"Среди 15-ти звезд, среди 15-ти православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", – сказал президент.

Петр Порошенко в Стамбуле Скриншот с видео

Он назвал подписание Томоса об автокефалии историческим событием и высказал надежду, что этот день навсегда войдет в историю. Также Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", – подчеркнул Порошенко.

"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", – подытожил он.

Его речь вызвала бурные аплодисменты.

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