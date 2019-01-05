''Мы шли столетия!'' Речь Порошенко о Томосе вызвала фуррор

Православная церковь Украины и в будущем продолжит объединять страну.
Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле после церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он напомнил, что в Украине ждали этого столетия. Его речь постоянно прерывалась бурные аплодисментами.
"Среди 15-ти звезд, среди 15-ти православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", – сказал президент.
Петр Порошенко в Стамбуле
Скриншот с видео
Он назвал подписание Томоса об автокефалии историческим событием и высказал надежду, что этот день навсегда войдет в историю. Также Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.
"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", – подчеркнул Порошенко.
"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", – подытожил он.
Его речь вызвала бурные аплодисменты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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