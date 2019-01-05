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''Мы шли столетия!'' Речь Порошенко о Томосе вызвала фуррор

4.8тЧитать материал на украинском

Православная церковь Украины и в будущем продолжит объединять страну.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле после церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он напомнил, что в Украине ждали этого столетия. Его речь постоянно прерывалась бурные аплодисментами.

"Среди 15-ти звезд, среди 15-ти православных церквей появилась украинская звездочка. В этом храме Георгия Победоносца мы услышали молитву на украинском языке. Мы очень долго к этому шли", – сказал президент.

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Петр Порошенко в Стамбуле

Петр Порошенко в Стамбуле

Скриншот с видео

Он назвал подписание Томоса об автокефалии историческим событием и высказал надежду, что этот день навсегда войдет в историю. Также Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", – подчеркнул Порошенко.

"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", – подытожил он.

Его речь вызвала бурные аплодисменты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
фурор...что ни день то фурор)))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы - теперь вы не православные! Вас лично отлучил от матери-церкви ваш поц Кирилл! Так кто вы теперь? Сектанты? Баптисты? Протестанты? Лютеране? Свидетели Иеговы? Идолопоклонники? Язычники - наиболее подходящее определение! То, шо вы самосвяты мы знаем.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Вот ты пидор и рассказал ,что за зборище в вашей недостране рагулии,каждой твари по паре,сейчас еще прибавилось,вся мразь собралась в одном месте,это наталкивает на мысль,что Господь собирает всю бледву в кучу,что бы кончить всю мразь разом.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапов-самосвятов приглашают пощупать Томос! У них же его нет )))
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