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21 ноября • обновлено в 09:02
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"Мы рождены быть свободными!" Порошенко мощно обратился к украинцам

1.3т
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Пятый президент Украины, народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к украинцам, поздравив их с Днем достоинства и свободы.

Об этом он сообщил в Facebook, рассказав, что для него значит свобода и достоинство.

"Свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся, и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", – отметил Порошенко.

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Также политик добавил, что свобода позволяет украинцам свободно путешествовать по Европе и всем миром. А достоинство позволит Украине стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

"Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще – это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными. Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" – подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" праздник Революция Достоинства
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фил филька
фил филька
5 лет эту туфту гонит. сколько украинцев угробил из-за мифической свободы. свободы от чего? от низких тарифов? от богатой страны? от мирной жизни? и все никак не успокоится.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Мы рождены быть свободными!", потому распродадим всё что можно и рванём батрачить по всему миру.
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Таев Иван
Таев Иван
Про путешествия по Эуропе этот хряк-алкаш 100% прав! Польские унитазы сами себя без вас не вымоют. Пiздравляем, селюки, вы остаточно прискакали. Пануйте.
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