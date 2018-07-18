"Мы провели референдум": Кремль изменил признание Путина об аннексии Крыма

Администрация Кремля в стенограмме с пресс-конференции после саммита главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поправила заявление российского лидера об аннексии Крыма.

На встрече в Хельсинки Путин заявил: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН".

Однако на сайте Кремля второе местоимение "мы" из заявления было удалено, из-за чего цитата стала двусмысленной и не дает точного ответа на вопрос, кто провел референдум в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, до встречи с Путиным Трамп обвинял в аннексии Крыма его предшественника Барака Обаму. Он обещал, что обсудит вопросы Украины с президентом РФ.

Позже Порошенко рассказал о том, как поговорил с Трампом. Глава украинского государства остался доволен встречей. Однако, некоторые детали решил не раскрывать.