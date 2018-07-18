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"Мы провели референдум": Кремль изменил признание Путина об аннексии Крыма

2.7тЧитать новость на украинском

Администрация Кремля в стенограмме с пресс-конференции после саммита главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поправила заявление российского лидера об аннексии Крыма.

На встрече в Хельсинки Путин заявил: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН".

Однако на сайте Кремля второе местоимение "мы" из заявления было удалено, из-за чего цитата стала двусмысленной и не дает точного ответа на вопрос, кто провел референдум в Крыму.

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Как сообщал OBOZREVATEL, до встречи с Путиным Трамп обвинял в аннексии Крыма его предшественника Барака Обаму. Он обещал, что обсудит вопросы Украины с президентом РФ.

Позже Порошенко рассказал о том, как поговорил с Трампом. Глава украинского государства остался доволен встречей. Однако, некоторые детали решил не раскрывать.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Мы - это потому, что жители России и Крыма один народ, одна семья и вместе навсегда.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все прекрасно знают, что референдум был проведён жителями Крыма в полном соответствии с Международным правом. А истерики бандеровцев никому не интересны. Продолжайте истерить и гадить в свои шаровары.
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3
3
2 из 3 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Rud Nikolay, Крымчане не захотели видеть фашистов своими героями. Что в этом плохого?
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1
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Rud Nikolay, Я нет, а вот на счёт тебя я не уверен.
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1
Мокшанская Эрзя
Мокшанская Эрзя
Топорная робота)))
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1
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