Уже можно ехать: Украина окончательно утвердила "безвиз с еще одной страной

Граждане Украины смогут путешествовать в Грузию по ID-картам. Страны утвердили взаимную отмену визовых требований.

Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение на заседании в среду, 12 декабря. Документ был подписан 5 октября 2018 года.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

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ID-карта

Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение между странами было подписано в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Ранее стало известно, сколько украинцев воспользовалось правом безвизового въезда в ЕС.