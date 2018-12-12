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Уже можно ехать: Украина окончательно утвердила "безвиз с еще одной страной

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Граждане Украины смогут путешествовать в Грузию по ID-картам. Страны утвердили взаимную отмену визовых требований.

Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение на заседании в среду, 12 декабря. Документ был подписан 5 октября 2018 года.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Новости
Украинцам разрешили ездить в Грузию без загранпаспорта
ID-карта

ID-карта

Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение между странами было подписано в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Ранее стало известно, сколько украинцев воспользовалось правом безвизового въезда в ЕС.

Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.

Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Теги
УкраинаID-карта
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Недавно шестерых украинцев во главе с раненым вжопу Семенченко повязали в Грузии. Они тоже по безвизу приехали?
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