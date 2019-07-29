Рада обновилась на 80%: кто из известных нардепов "пролетел" на выборах

После внеочередных парламентских выборов Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые.

При этом многие мастодонты украинской политики, годами заседавшие в парламенте, туда не попадут. Кто эти люди – разбирался OBOZREVATEL.

Проиграли по мажоритарке

Нынешний состав парламента существенно обновится. “Пролетают” мимо и многие одиозные нардепы прошлого созыва.

Проиграл предвыборную гонку народный депутат от “Народного фронта” Сергей Пашинский. Не помогла ему активная кампания на 64-м округе (Коростень) – где практически на каждом углу располагались борды с его изображением.

Не попадает в парламент и Владимир Литвин. Народный депутат нескольких созывов, экс-спикер Верховной Рады и экс-глава Администрации президента проиграл выборы на 65-м округе (Житомирская область) журналисту телеканала Espreso Дмитрию Костюку из партии “Слуга народа”.

Сергею Пашинскому не помогла и активная агитация на округе

По мажоритарке не проходят Борислав Розенблат, Сергей Каплин, Игорь Мосийчук, Иван Винник.

Среди мастодонтов хочется выделить и Вячеслава Богуслаева, президента компании “Мотор Сич”. Он сенсационно проиграл свой округ в Запорожье свадебному фотографу из команды Зеленского Сергею Штепе. Еще несколько месяцев назад новоиспеченный народный депутат фотографировал мероприятия в городе и брал от 1300 гривен в час.

Не удалось попасть в парламент и нардепу 3-х созывов Александру Третьякову. На своем родному 219 округе (Святошинский район, Киев) он уступил скандальному ресторатору Николаю Тищенко. Разница между кандидатами составила чуть более 5 тысяч голосов.

Не попадет в парламент и ранее влиятельный нардеп, замглавы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко. Он уступил журналисту Александру Дубинскому практически 30% голосов. Оба они баллотировались по 94 округу (Обуховский район Киевской области). К слову, кампания на этом округе была одной из самых скандальных.

Не удалось пройти в стены парламента и нардепу от БПП Александру Грановскому. Он баллотировался по харьковскому 169 округу и проиграл скандальному кандидату от пропрезидентской партии Александру Куницкому.

Александр Грановский (слева) и Игорь Кононенко (посередине) Инфоресист

Необычная кампания произошла и во Львовской области. Кандидат от “Голоса” Галина Васильченко с большим трудом, но все же смогла обойти действующего нардепа Богдана Дубневича. Для победы ей понадобилось 28,5 тысяч голосов.

При этом выборы на округе также сопровождались скандалами. Глава партии “Голос” Святослав Вакарчук прямо обвинил команду Дубневича в краже голосов.

Проиграла по мажоритарному округу и Надежда Савченко. Набрала она всего лишь 8 голосов. Ее коллега по парламенту Наталья Веселова, которая также решила попытать удачу, получила в два раза меньше. К слову, после такого разгромного результата Надежда Савченко публично сожгла свою агитационную продукцию.

Не удалось победить и эксцентричному экс-главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю, он баллотировался по одному из округов на Донбассе.

При этом 11 кандидатов по округу не получили ни одного голоса. 5 кандидатам удалось сагитировать лишь по 1 избирателю (или, возможно, проголосовать за самих себя). Победителем же стал одиозный самовыдвиженец Александр Ковалев, который набрал всего лишь 220 голосов. СМИ уже припомнили Ковалеву активное участие в организации афганцев “Никто кроме нас” и помощь беркутовцам во время Революции Достоинства.

Александр Ковалев

“Пролетает” мимо парламента и внефракционный нардеп Виктор Чумак. Он баллотировался по 214 округу (Киев, Левобережка), проиграл кандидату от “Слуги народа” Сергею Швецу. В Верховной Раде он работал в 7-м и 8-м созывах, был членом антикоррупционного комитета.

Интересная ситуация на этих выборах получилась и с семейством одного из кандидатов в президенты Украины Александра Шевченко. Он планировал попасть по 83-му округу (Ивано-Франковск), но в последний момент снял свою кандидатуру в пользу помощника, который баллотировался от "Слуги народа".

В результате кампания не удалась, и помощник Андрей Сторожук проиграл округ кандидату от "Свободы" Оксане Савчук. Брат Шевченко Виктор баллотировался по 85-му округу, но тоже проиграл гонку кандидату Эдуарду Прощуку от партии "Слуга народа". Третий брат Шевченко Андрей шел в Раду по 88-му округу, где проиграл действующему народному избраннику от "Народного фронта" Андрею Иванчуку.

Александр Шевченко

“Пролетели” по списку

Часть ныне действующих нардепов попытали свои силы в списке партий. Весомая часть мастодонтов украинской политики не прошла по спискам партии “Оппозиционный блок”.

Так, без мандатов остались Александр Вилкул, Евгений Мураев, скандальный нардеп Виталий Хомутынник, Евгений Геллер, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма, Михаил Ланьо. Не прошел в парламент и Борис Колесников, но уже по мажоритарному округу.

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По спискам Радикальной партии в парламент не прошли ее лидер Олег Ляшко, нынешний нардеп от “Народного фронта” Георгий Логвинский и другие. Останется новая Рада и без нардепа Михаила Поплавского. Его “Аграрная партия” даже с помощью Олега Винника не смогла преодолеть проходной барьер в 5%.

Олег Винник и Михаил Поплавский

Без мандатов осталась и партия “Украинская стратегия” премьер-министра Владимира Гройсмана. Вместе с ним проиграли на выборах нынешний министр образования Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, министры культуры и юстиции Евгений Нищук и Павел Петренко, замглавы фракции “Народного фронта” Андрей Тетерук, народные депутаты Виктор Еленский, Игорь Алексеев и Вадим Кривенко.

За бортом Верховной Рады оказались несколько известных списочников от “Европейской Солидарности”. Не прошли вице-пермьер-министры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко, действующие нардепы Александр Бригинец, Сергей Высоцкий, Игорь Лапин.

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Не порадовала своих сторонников “Самопоміч”. Мандатов 9-го созыва не будет у мэра Львова Андрея Садового, вице-спикера Оксаны Сыроед, главы фракции Олега Березюка, нардепов Руслана Семенухи и Татьяны Остриковой. Аналогичная ситуация у партии “Сила и честь”. Помимо Игоря Смешко, мандатов не будет у нардепов Рефата Чубарова, Елены Сотник, Ивана Мирошниченко и Ирины Сысоенко.

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