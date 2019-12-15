Павел Шеремет мог выпить чай с "Полонием" или с "Новичком". Мог выпасть из окна, подобно ряду журналистов в РФ. В обоих вариантах говорили бы о несчастном случае и делились бы подозрениями, что это не так. Его могли убить по-тихому вечером и все бы гадали: это заказное или случайное убийство при встрече с какими-то отморозками. Но его демонстративно взорвали в автомобиле 20 июля 2016 г. в самом центре Киева вблизи "Золотых ворот", чем сняли версии о несчастном случае, самоубийстве и т.п.

Впрочем, взрыв оставил один вариант случайного убийства, который был озвучен уже 20 июля, но вскоре исчез из рабочих версий расследователей. Собственником автомобиля, в котором погиб Шеремет была та самая Олена Притула, которая "Украинская правда", Гонгадзе, деньги на квартиру правдорубу Сергею Лещенко и т.д. В её квартире в качестве неофициального мужа и жил Павел Шеремет, после того, как в 2012 г. уехал из Москвы и стал сотрудничать с "Украинской правдой" и её будущим антиподом радио "Вести". Теми самыми, которые москвофильская газета "Вести" и Игорь Гужва с сайтом "Страна.ua", за закрытие уголовных дел против которого и Шария с весны хлопочет Андрей Портнов.

Шеремет не только жил в квартире Притулы, но и ездил на её автомобиле. Поэтому не удивительно, что уже в день его убийства не только Притула высказала логичную мысль, что целились в неё, а попали в Шеремета. За рулём в этот день вполне могла оказаться и она.

Почему Притула и как это можно использовать?

В современной истории есть минимум два прецедента, когда убийства журналистов вызывали массовые протесты и приводили к смене правительств. История Гонгадзе не в их числе, притом, что тоже повлияла на политическую ситуацию.

Словакия, февраль 2018 г. Полиция нашла тела журналиста-разоблачителя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Открыла дело об убийстве. В Словакии массовые антиправительственные протесты и в отставку уходят премьер Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар. Демонстранты в марте требуют досрочных парламентских выборов. Парламент размышляет, но в мае принимает решение отказать, так как протесты пошли на спад. Сильных возражений тогда не было и осенью 2020 г. в Словакии состоятся плановые выборы. В августе 2019 г. прокуратура сообщила, что нашла заказчика убийства Куцяка и исполнителей, попутно раскрыв ещё два десятка других убийств.

Мальта, октябрь 2017 г. В результате подрыва автомобиля убита журналистка Дафна Каруана Галиция, занимавшаяся расследованиями коррупции и кумовства в правительстве и вышедшая на контрабанду дизтоплива из Ливии в Италию через Мальту. Её убийство идентично убийству Шеремета – самодельная бомба взорвана в автомобиле по сигналу с дистанции. Убийство до сих пор не раскрыто. Оппозиция с осени 2017 г. на этой волне до сих пор проводит акции протеста, и всё очень похоже на ситуацию вокруг Гонгадзе. Но для Националистической партии, возглавляющей оппозицию, сложно снова требовать досрочные выборы, поскольку они прошли за три месяца до убийства журналистки, и правящая Лейбористская партия получила на них 55% голосов. Но процесс идёт.

Нечасты случаи, когда убийство журналиста может напрямую стать катализатором политического кризиса и никто не даёт гарантий, что будет именно так. Но пробовать можно и Олена Притула была очень удобным персонажем для такой пробы. В 2018 г. в таком качестве спецслужбы РФ намеревались использовать Аркадия Бабченко и других журналистов, но операция сорвалась.

В 2016 г. Притула и "Украинская правда" были в резкой оппозиции к Порошенко. Если бы Притула погибла, то можно было сказать: это он "заказал" её. Ассоциация с Гонгадзе возникла бы автоматически и было в избытке желающих, истолковать всё в этом духе. Эта версия могла на равных конкурировать с версией о "московском следе". Сложна сказать, какая из них победила бы в массовом сознании, но спецслужбы и СМИ РФ сделали бы всё возможное, чтобы подтолкнуть мысль в нужном направлении.

Убийство Притулы вряд ли бы стало толчком к немедленной отставке Порошенко, Авакова и Юрия Луценко, но Москва могла использовать его как долгоиграющий фактор в своей информационной войне против Украины, что затем и делала с Шереметом. Лавров и его ведомство в 2018-2019 г. несколько раз упоминали убитого Шеремета в одном ряду с москвофилом Бузиной и своими агентами Гужвой и Вышинским, как свидетельство того, что "хунта" убивает журналистов. Лавров последний раз об убийствах и преследованиях "хунтой" журналистов в Украине твердил совсем недавно – 6 ноября, готовя встречу в Париже. Правда, Шеремета на этот раз не упомянул. Пропагандисты рангом ниже Лаврова не столь стеснены в высказываниях.

Наиболее вероятно, что целью спецслужб РФ была Притула, а гибель Шеремета – это такой же побочный продукт их действий, как гибель от "Новичка" кота и двух морских свинок в доме Скрипаля. Но, как говорится, не пропадать же добру, если уж случилось, и Москва старается выжать из убийства Шеремета всё, что может. Причём не только через Лаврова и других высоких функционеров, озвучивающих на международных площадках тезис о "хунте", уничтожающей журналистов. Шеремет очень удобен ей тем, что не был публичным москвофилом, несмотря на свои связи со спецслужбами РФ, возникшими, вероятно, ещё в те года, когда он "воевал" с "крестным батькой" Лукашенко, от мести которого и уехал в Москву.

Кремль, когда делает "предъявы" Украине в репрессиях против журналистов, не может указывать лишь на своих пропагандистов. В контексте российско-украинской войны это выглядит абсолютно логично и не может вызвать осуждения. Поэтому надо список жертв "хунты" разбавлять как минимум кем-нибудь нейтральным. Для этого Шеремет хорошо подходит по анкетным данным и пополняет статистику, но Притула смотрелась бы в ней лучше. Бабченко тоже был бы ярким кандидатов в таком списке.

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Схема: диктатор и тиран в президентском кресле убивает журналистов пачками была недавно использована спецслужбами РФ в Сербии, и в гораздо более полном объёме, чем в Украине. Зимой 2018/2019 г. в Сербии шли еженедельные протесты с требованием ухода президента Александра Вучича и его Прогрессивной партии – самой проевропейской политсилы в стране. Главным тезисом их было обвинение Вучича в убийствах целого ряда журналистов, в список которых внесли всех, кого смогли. Причастность к этим протестам спецслужб РФ не вызывает сомнений ни у кого, кроме самой Москвы, но ей пока так и не удалось свалить Вучича. "Список Вучича" оказался слишком надуманным, чтобы вызвать нужный эффект.

Надуманность "списка хунты" не менее очевидна, почему усилия Лаврова и спецслужб РФ по его созданию и продвижению уходят в песок, не давая тех результатов, на которые они надеются. В самой Украине "список хунты" вообще не работает, как не сработала и инфоркомпания осуждения контроперации СБУ с убийством и воскрешением Бабченко.

Но то, что "список хунты" как одно целое не работает, не причина для Москвы, чтобы отказаться от попыток использовать его по частям. Как это делается, демонстрирует такой пример.

Во время выборов Дмитрий Гордон, который продвигал в президенты Игоря Смешко, опубликовал 14 декабря 2018 г. подборку из высказываний журналистов о Шеремете в годовщину его смерти 20 июля 2018 г. То есть, спустя полгода. В её подзаголовок вставил фразу "Президент Украины Петр Порошенко называл раскрытие этого убийства "делом чести правоохранительных органов", однако следствие по-прежнему не установило подозреваемых". Далее опрошенные говорили, какой плохой Порошенко, – не раскрыл убийство Шеремета.

Гордон намекал, Смешко всё раскроет. Вот и раскрыли.

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