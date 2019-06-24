ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Поддержать Сакартвело!" Порошенко обратился с мощным призывом к украинцам

1.7тЧитать материал на украинском

Партия "Европейская Солидарность" полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией.

Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко, отметив, что Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туризму.

"Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", - сказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

скриншот видео

Порошенко обратился к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина, авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

Новости
"Наступление по всем направлениям": Порошенко предупредил об атаке реваншистов Януковича

"Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева - потому что мы Київ, а не Кієв. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!" - призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Протесты в Грузии" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в Грузии
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
10
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой та Петя может не визжать ворюга мегакорупционер!да отсохнет моя рука если хоть за кого то из его партии проголосую!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Плохой из Порошенко советчик, где 73% населения проголосовало против.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel