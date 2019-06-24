"Поддержать Сакартвело!" Порошенко обратился с мощным призывом к украинцам

Партия "Европейская Солидарность" полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией.

Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко, отметив, что Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туризму.

"Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", - сказал он.

Петр Порошенко скриншот видео

Порошенко обратился к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина, авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

"Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева - потому что мы Київ, а не Кієв. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!" - призвал он.

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