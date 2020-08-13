Ряд признаков указывает на то, что Москва, поддерживая Лукашенко на словах, а скорее всего и на деле, тем не менее готовит выгодные для себя позиции на случай смещения с должности "последнего диктатора Европы". Определенный пропагандистский разворот стал заметен в последний дни.

Барометр кремлевских настроений Владимир Жириновский высказался резко отрицательно о жестоком подавлении протестов в Беларуси. Этот господин частенько озвучивает то, что у кремлевских стратегов на уме, но преждевременно высказывать вслух.

Лояльный Путину дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему в 2014 году президентом Белоруссии Александром Лукашенко, со словами "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением". Трудно представить, что этот кремлевский холуй решился на такой шаг по собственной инициативе.

"Голос МИДа" Мария Захарова неожиданно выступила в защиту избитых и арестованных в Минске российских журналистов, попрекнув белорусские власти, что они поступают не по-братски.

Несомненно, что в Москве предусматривали такое развитие событий, в результате которого Александру Лукашенко придется составить компанию Владимиру Януковичу. Девять шансов из десяти, что на этот случай уже давно заготовлены политические фигуры в Беларуси, которые будут плясать под дудочку Кремля. Белорусам будет очень важно не ошибиться в выборе первых лиц, потому что любая ориентация на нынешнюю Россию парализует демократические перемены в стране.

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