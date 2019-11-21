''Морально надавил'': ГПУ дала опровержение по "нардепу-педофилу" после звонка Богдана

Генеральная прокуратура Украины могла опровергнуть слова Генпрокурора Руслана Рябошапки в деле о возможной судимости нардепа "Слуги народа" после звонка главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники. По словам собеседника издания, сразу после того, как Рябошапка публично подтвердил судимость нардепа Романа Иванисова за педофилию, ему позвонил Андрей Богдан.

"Это опровержение ГПУ появилось после того, как Богдан набрал Рябошапку и вступил с ним в коммуникационный контакт. Морально надавил на него. Рябошапка в итоге выглядил нелепо отнюдь не из-за своей ошибки, а по просьбе именно главы ОП", – подчеркнул источник.

Напомним, глава ГПУ во время брифинга 20 ноября подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова. Он прямо сказал, что судимость была законно погашена, поэтому сам нардеп от "Слуги" на данный момент несудим.

Роман Иванисов

Буквально через несколько часов официальный сайт ГПУ опроверг слова руководителя. В ведомстве заявили, что информация, озвученная Рябошапкой, является не подтвержденной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной, а также раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что судимость была погашена законным путем.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, если информация подтвердится, то Иванисову "будет не место в партии".

Президент Владимир Зеленский же пообещал, если информация о судимости Иванисова подтвердится, то он заставит его сложить мандат и покинуть Верховную Раду.

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