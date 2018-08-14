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Мои политические оппоненты меня боятся – Насиров

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Решение суда о продлении процессуальных обязанностей в отношении главы Государственной фискальной службы Украины (2015-2018 гг.) Романа Насирова незаконно и является попыткой помешать его политической деятельности со стороны политических оппонентов Насирова.

Такое заявление Роман Насиров сделал на своей странице в Фейсбук.

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По его словам, решение об ограничении его в передвижениях по стране – политически мотивировано и связано с предстоящей избирательной кампанией.

"Главная причина очередного незаконного решения суда в том, что кое-кто пытается лишить меня возможности развернуть мощную инфраструктуру к выборам. Поэтому мне ограничили передвижение по стране и пытаются создать искусственную изоляцию", - подчеркнул Роман Насиров.

Он также добавил, что дело против него было сфальсифицировано из-за того, что будучи главой фискальной службы он вел реальную борьбу с коррупцией в системе ГФС:

"Вся ложь, которая намеренно навязывается людям о моей деятельности на посту главы Государственной фискальной службы - это целенаправленное действие моих политических оппонентов. Они испугались, когда я начал реальную борьбу с коррупцией и изменения в системе ГФС. Именно поэтому против меня сфальсифицировали дело, а теперь пытаются помешать мне построить в регионах эффективную организационную структуру к выборам. Все те незаконные действия, к которым прибегают мои политические оппоненты, свидетельствуют об одном: они меня боятся", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров выступил за срочный запуск Антикоррупционного суда.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Персона
Роман Насиров
Место
Украина

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