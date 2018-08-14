Мои политические оппоненты меня боятся – Насиров

Решение суда о продлении процессуальных обязанностей в отношении главы Государственной фискальной службы Украины (2015-2018 гг.) Романа Насирова незаконно и является попыткой помешать его политической деятельности со стороны политических оппонентов Насирова.

Такое заявление Роман Насиров сделал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, решение об ограничении его в передвижениях по стране – политически мотивировано и связано с предстоящей избирательной кампанией.

"Главная причина очередного незаконного решения суда в том, что кое-кто пытается лишить меня возможности развернуть мощную инфраструктуру к выборам. Поэтому мне ограничили передвижение по стране и пытаются создать искусственную изоляцию", - подчеркнул Роман Насиров.

Он также добавил, что дело против него было сфальсифицировано из-за того, что будучи главой фискальной службы он вел реальную борьбу с коррупцией в системе ГФС:

"Вся ложь, которая намеренно навязывается людям о моей деятельности на посту главы Государственной фискальной службы - это целенаправленное действие моих политических оппонентов. Они испугались, когда я начал реальную борьбу с коррупцией и изменения в системе ГФС. Именно поэтому против меня сфальсифицировали дело, а теперь пытаются помешать мне построить в регионах эффективную организационную структуру к выборам. Все те незаконные действия, к которым прибегают мои политические оппоненты, свидетельствуют об одном: они меня боятся", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров выступил за срочный запуск Антикоррупционного суда.