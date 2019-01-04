''Могут уничтожить'': в Беларуси рассказали, как Лукашенко стал "заложником России"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал серьезную ошибку еще в начале своего правления после распада СССР.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский. По его словам, Лукашенко пытался реинимировать Советский Союз.

"Он пришел к власти под лозунгами реанимации СССР и даже стремился стать лидером реанимированного Союза. У него были высокие рейтинги в РФ, если сравнивать с Борисом Ельциным. Лукашенко лоббировал идею интеграции с РФ. Это сделало Беларусь заложницей России и в экономическом, и в политическом, и в военном плане", — сообщил политик.

Рымашевский отметил, что первые 15 лет нахождения при власти Лукашенко планомерно уменьшал значение белорусского языка, национальной культуры, а в силовые структуры внедрялись пророссийские агенты.

"В Беларуси идеологи есть на каждом госпредприятии, в университете и армии в качестве политруков. Через них проводились идеи союза с Россией и единого народа. Подрыв экономической независимости связан с фатальными ошибками: завязывание белорусской экономики на российский рынок, дешевые энергоносители и отсутствие реформ, которые позволили бы белорусской экономике быть более конкурентоспособной в современном мире, а значит – более независимой от любого государства", — акцентировал он.

Александр Лукашенко moscow-baku

Рымашевский подчеркнул, что сейчас Лукашенко понимает, что "его могут либо просто уничтожить в рамках большого государства, либо сделают маленьким вассалом".

"Поэтому постепенно в Беларуси стала меняться политика: много говорят о диверсификации экономики, есть послабления в сфере белорусского языка, пропаганды национальной культуры. Но время упущено. После 20 лет уничтожения, когда в несколько раз уменьшилось количество детей, которые учатся на белорусском языке, сегодня это где-то 1-1,5% детей на всю Беларусь. Это результат долгой политики Лукашенко, теперь нужно за это расплачиваться", — подытожил политик.

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