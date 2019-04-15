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"Могу его рассмешить!" Озвучен сценарий встречи Зеленского с Путиным

4.1тЧитать материал на украинском

Французский философ и писатель Бернар Анри Леви встретился с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, который заявил ему о своей "решительной оппозиции Путину".

Об этом он написал в колонке для издания "Новое время". Как пишет Леви, Зеленский также описал сценарий своей гипотетической встречи с российским президентом.

"Его первая встреча лицом к лицу с Путиным, которая неизбежна, если его изберут, уже заранее вызывает у него энтузиазм: "Знаете, даже его я могу рассмешить. Это будет принужденный смех, но все-таки смех. А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает, будет хохотать", - отметил он.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что абсолютно готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Он подчеркнул, что не будет жертвовать территориями Украины в переговорах с агрессором по восстановлению мира в стране.

  • Зеленский также рассказал, какими будут его первые слова при встрече с Путиным.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Какой ужас...
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не дождетесь
не дождетесь
Тысячи людей погибли.. Миллионы нищенствуют.. " А вся российская молодежь, которая меня хорошо знает, будет хохотать". Что один, что второй.. Несчастная Украина..
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А что Путин признал Зеленского президентом?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Стук Кастрюль, а что Путин уже об этом заявил...???
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