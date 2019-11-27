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29 ноября • обновлено в 11:57
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"Мне такие попадаются!" Мендель пожаловалась на проблемы с мужчинами

7.4т
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Пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что из-за напряженной работы в Офисе президента у нее нет личной жизни.

Об этом она сообщила во время интервью Наталье Влащенко в передаче "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

При этом Мендель отметила, что не хотела бы выбирать между личной жизнью и карьерой.

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"Мне кажется моя личная жизнь должна быть вне зависимости от карьеры, но я не представляю личную жизнь без карьеры. Я должна быть самореализована. Моя мама меня всегда учила, что я должна быть самостоятельной. Я не знаю такого уровня личных отношений, где бы я сказала: "Вот только дом, мужчина и наша совместная жизнь", – поделилась пресс-секретарь.

Мендель добавила, что ранее встречалась с иностранными мужчинами, а в украинцах она видит некую пассивность.

"Мне приносит большое удовольствие понимание того, что я могу кому-то помочь. Я бы не хотела противопоставлять карьере личную жизнь, но она мне важна. Но сейчас ее нет. Более того ранее я встречалась с иностранцами и теперь мне сложно понять украинского мужчину. В украинских мужчинах есть какая-то пассивность и самовлюбленность, но может это только мне такие попадаются. Для меня важно в мужчине понимание, быть на одной волне. Но если наши отношения распались из-за моего графика, работы, то значит это были не мои отношения", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Как сообщал, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель.

Позже Мендель для того, чтобы попасть на должность прошла несколько этапов отбора: послала заявку, пошла на собеседование, выполнила задание и лично встретилась с Зеленским.

Также Мендель призналась, что порвала отношения с любимым мужчиной из-за работы.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Nayden Serg
Nayden Serg
шо, юлька, никто за щеку не дает, иди Зе пожалуйся
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Qurd Boz
Qurd Boz
Chujaya kaka luchshe ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бросай работу и все вздохнут с облегчением.
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