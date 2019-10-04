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4 октября • обновлено в 20:39
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"Мир ценой унижения": Сумской горсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

1.4т Читать материал на украинском

Депутаты Сумского горсовета выступили против реализации "формулы Штайнмайера".

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение они приняли на внеочередной сессии представительного органа и в связи с этим отправили обращение к Президенту и Верховной Раде Украины.

"Мы, депутаты Сумского городского совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, вновь сделает Украину частью России. По нашему мнению, намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" является явной сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", – сказано в обращении депутатов.

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Сумской горсовет

Сумской горсовет

Укринформ

Они уверены, что имплементация "формулы Штайнмайера" приведет к легитимизации и длительному консервированию террористических оккупационных администраций в ОРДЛО.

В связи с этим, депутаты призвали правительство не допустить продолжения действия Закона об особом статусе Донбасса, а президента Украины разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий. Также они настаивают на необходимости добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Сумские депутаты предложили организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии касаемо российской агрессии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Формула Штайнмайера
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Поздно. Хотя, депутаты Сумского горсовета в знак протеста, могут сложить с себя полномочия и отправится на Донбасс отстоять " перспективы украинской государственности " с оружием в руках. Вспомнился плакат времен ВОВ "Райком закрыт-все ушли на фронт."
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Она уже подписана Президентом Украины, далее можно хоть в шаровары напукать от злости. Думаю Зе не совсем дурак и понимает, что русские на русских территориях не смогут жить с необразованным неасимилированнымы польскими рабами с кучей комплексов, которым подарили территории
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не было у Украины никакого ядерного оружия. Формально оно находилось на территории Украины, но управление им было в Москве, вам же Кравчук все объяснил
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кристина Стефанова, Таким макаром сейчас Казахстан с Байконуром можно назвать космической державой
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