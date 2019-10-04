"Мир ценой унижения": Сумской горсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Депутаты Сумского горсовета выступили против реализации "формулы Штайнмайера".

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение они приняли на внеочередной сессии представительного органа и в связи с этим отправили обращение к Президенту и Верховной Раде Украины.

"Мы, депутаты Сумского городского совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, вновь сделает Украину частью России. По нашему мнению, намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" является явной сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", – сказано в обращении депутатов.

Сумской горсовет Укринформ

Они уверены, что имплементация "формулы Штайнмайера" приведет к легитимизации и длительному консервированию террористических оккупационных администраций в ОРДЛО.

В связи с этим, депутаты призвали правительство не допустить продолжения действия Закона об особом статусе Донбасса, а президента Украины разорвать дипломатические отношения с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий. Также они настаивают на необходимости добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Сумские депутаты предложили организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии касаемо российской агрессии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 и 2 октября Украиной прокатилась волна протестов против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!". Так, митинги прошли в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Виннице и ряде других городов;

президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты украинцев, призвав их не поддаваться на провокации отдельных политиков.

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